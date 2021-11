Borgosesia rafforza il team del mercato immobiliare

Vista la forte crescita delle vendite realizzate nell’anno, Borgosesia ha dato il via a un programma di assunzioni per cogliere le numerose opportunità di investimento.

Questa opportunità viene gestita attraverso la controllata Borgosesia Real Estate e prende il via con dieci nuove assunzioni destinate all’headquarter di Milano. Il gruppo ha incrementato gli investimenti, realizzati soprattutto a Milano, Roma ed in altri grandi centri urbani. Obiettivo: rilevare immobili nell’ambito di special situation che, pur versando in stato di abbandono o di degrado, presentano un alto potenziale di valorizzazione.

Borgosesia punta alla rigenerazione urbana

In particolare il team si focalizzerà sulla rigenerazione urbana – mercato che si prevede in crescita anche grazie agli effetti indotti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Obiettivo: conciliare interessi di privati e investitori. Dagli immobili belli e funzionale, realizzati secondo i principi dell’edilizia più moderna e assets capaci di generare rapidamente reddito. Ma non solo. Borgosesia punta a soddisfare interessi di cittadini e istituzioni sensibili ai temi della qualità urbana, sostenibilità e tutela del valore culturale e storico dell’architettura.

La semestrale del gruppo al 30 giugno scorso vede un utile netto pari a 4,687 milioni di euro. Il piano di sviluppo è sostenuto dalla crescita delle vendite di unità immobiliari che, al 15 novembre si attestano a 16 milioni di euro (+186%).

Borgosesia è una società per azioni quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana. E’ attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi volti a rivitalizzare progetti immobiliari sottostanti.

Holding industriale con competenze finanziarie e nel settore del real estate, Borgosesia punta a completare o rivitalizzare progetti immobiliari, costituiti da fabbricati residenziali in grandi centri urbani e turistici.

La missione di Borgosesia consiste nel creare valore per grandi e piccoli investitori.

Share