Borgosesia acquista il Piccolo Vittoriale realizzato dall’architetto Maroni

Il Gruppo Borgosesia – attraverso la controllata Audere – si è aggiudicato l’immobile denominato il “Piccolo Vittoriale” realizzato negli anni ’30 dall’architetto Giancarlo Maroni. Lo stesso progettista che ha realizzato il Vittoriale degli Italiani di Gabriele D’Annunzio contestualmente alla realizzazione dello stesso a Gardone Riviera.

Questo grande immobile ha una superfice lorda di circa 1.200 metri quadrati, oltre ai piani interrati, e ha una destinazione residenziale in Via Cantore a Brescia.

Davide Schiffer amministratore delegato di Borgosesia

“Da bresciano e appassionato di architettura sono molto contento di questa acquisizione. La realizzazione delle 3 ville previste dal progetto autorizzato dal Comune e dalla Soprintendenza riqualificherà la zona. E soprattutto riporterà l‘insediamento al lustro dei tempi dell’architetto Giancarlo Maroni, creatore della villa negli anni ‘30. Questa operazione conferma quindi il modello di business del nostro gruppo. Scoprire e ricreare valore nelle situazioni di difficoltà. Dunque valore per gli investitori, per la collettività e per l’ambiente grazie al recupero e alla rigenerazione del patrimonio immobiliare.”

Il prezzo di assegnazione a base d’asta è risultato 586.000 euro. Permetterà il parziale recupero del credito garantito da ipoteca iscritta sul cespite stesso pari a circa Euro 1.15 mln, in passato acquistato dal gruppo per 440.000 euro.

Ha rilevato Alfa Park in liquidazione

La società Borgosesia lo scorso mese ha rilevato 42 mila mq di aree a destinazione ricettiva e commerciale di Alfa Park, società romana in liquidazione. Con questo acquisto Borgosesia ha esteso la propria attività ad altri comparti del settore immobiliare oltre a quello residenziale. L’operazione si è perfezionata grazie all’accorpamento di un credito non performing di 4,3 milioni di euro nominali.

Chi è il gruppo Borgosesia

E’ una società per azioni quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana, attiva nel settore degli investimenti in asset non performing. Investimenti volti a rivitalizzare prevalentemente progetti immobiliari sottostanti. E’ una holding industriale con competenze finanziarie e nel settore del real estate. Punta a crescere quindi attraverso la rivitalizzazione di progetti immobiliari, costituiti soprattutto da fabbricati residenziali in grandi centri urbani e turistici.

La sua missione quindi consiste nel creare valore per grandi e piccoli investitori grazie alle sue capacità e competenze di intervento in situazioni di crisi. Oppure bisognose di nuovi stimoli, generando valore attraverso l’investimento in operazioni con rischio contenuto.

