Compagnia dei Caraibi distributore esclusivo di Villa Massa e Licor 43

Compagnia dei Caraibi, è un’ azienda leader nell’importazione e distribuzione di distillati, vini e soft drink premium e super premium. Ha firmato un accordo di distribuzione esclusiva in Italia dei brand Villa Massa e Licor 43 del gruppo spagnolo Zamora Company, effettivo da gennaio 2026. Dopo il successo di Martin Miller’s Gin cresciuto di oltre il 30% tra il 2024 e il 2025, Zamora Company rafforza la fiducia nel gruppo guidato da Edelberto Baracco. Un partner strategico per il mercato italiano.

Fabio Torretta, General Manager di Compagnia dei Caraibi

“Siamo entusiasti di ampliare la collaborazione con Zamora Groupo. L’ingresso di Villa Massa e Licor 43 segna un ulteriore passo nella costruzione di una partnership solida e di lungo periodo. Grazie al nostro modello omnicanale B2B e alle competenze di brand building contribuiremo alla crescita di questi marchi iconici.”

I brand

Villa Massa – Storico limoncello di Sorrento, fondato nel 1991, primo distribuito a livello globale e oggi leader nel segmento premium in Spagna e Paesi Bassi. Utilizza esclusivamente limoni di Sorrento IGP, simbolo dell’eccellenza italiana.

Licor 43 – Iconico liquore spagnolo nato nel 1946, realizzato con 43 ingredienti segreti. È il liquore spagnolo più venduto al mondo, presente in oltre 80 mercati, con Brasile, Messico e Germania tra i principali Paesi di riferimento.

La visione

Secondo Alicia Jiménez, Area Director Sud Europa di Zamora Company: “L’Italia rappresenta un mercato chiave per la nostra strategia di crescita europea. Compagnia dei Caraibi, con la sua conoscenza del settore e l’approccio innovativo, è il partner ideale per consolidare il posizionamento dei nostri marchi.”

L’ingresso di Villa Massa e Licor 43 nel catalogo di Compagnia dei Caraibi consolida ulteriormente il portafoglio premium e super premium dell’azienda, che oggi conta oltre 1200 referenze distribuite in esclusiva in Italia e opera in 51 Paesi. I due brand saranno disponibili anche su Oroboro.it, la nuova piattaforma digitale B2B sviluppata dal gruppo.