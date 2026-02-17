Retail Media alla riscossa!

In-Store Media continua la sua corsa nel mercato italiano e sigla una partnership strategica con Gruppo Finiper Canova. Porta il Retail Media dentro i punti vendita Iper La grande i, Unes e nelle gallerie dei centri commerciali Piazza Portello (Milano), Grandate (Como) e Brembate (Bergamo).

L’accordo nasce con un obiettivo chiaro

Si vuole trasformare supermercati e mall in veri ambienti di comunicazione integrata, dove i brand possono parlare ai consumatori lungo tutto il percorso d’acquisto. Grazie a strumenti più moderni, più visibili e più misurabili.

Una partnership che spinge il Retail Media italiano un passo avanti

A meno di un anno dall’arrivo in Italia, In-Store Media consolida la propria presenza grazie a un’intesa che rafforza la sua posizione nel settore. Conferma inoltre il Gruppo Finiper Canova come player attento all’innovazione e alle campagne data‑driven. «Un passo strategico importante», spiega Kilian Rofes, Country Manager Italia di In-Store Media (a sinistra nella foto). Il manager sottolinea come il mercato italiano stia dimostrando una crescente fiducia nei modelli di Retail Media evoluti. Per Gianluca Grassi, Direttore Comunicazione del Gruppo Finiper Canova, (a destra nella foto) la collaborazione permette di valorizzare i PV come luoghi di relazione, dove brand e consumatori possono incontrarsi in modo più efficace.

Un ecosistema di touchpoint che parla al cliente

L’accordo prevede un mix di soluzioni ad alto impatto.

Iper La grande i: installazione del network Live Markets, con 3 strutture digital signage dotate di schermi 65’’ in HD posizionati nelle aree più trafficate.

Unes: schermi digitali in vetrina e nei punti più strategici dei negozi.

Entrambe le insegne: circuiti pubblicitari tradizionali come stopper e floor media, per accompagnare il cliente lungo il percorso d’acquisto.

Centri commerciali: Digital MUPI nei flussi principali e un maxi LED screen a Piazza Portello per garantire massima copertura.

Il risultato? Un ecosistema integrato che unisce digitale e fisico, capace di offrire ai brand visibilità continua, campagne misurabili e un coinvolgimento più efficace degli shopper.