Bruno Giordano è presidente di IMQ

L’Istituto Italiano del Marchio di Qualità, ha nominato Bruno Giordano nuovo presidente in sustituzione di Maria Antonietta Portaluri.

Giordano è Vicepresidente ANIE con delega alla Transizione Green e Sviluppo Sostenibile, in IMQ porta un’esperienza nei rapporti istituzionali. E in più una particolare sensibilità per gli aspetti di promozione culturale.

Bruno Giordano presidente IMQ

“Lo scopo dell’Associazione è fornire a tutte le società del Gruppo gli strumenti e le strategie per potersi sviluppare. La nostra attenzione sarà sempre rivolta alla sostenibilità delle nostre azioni. Intendo tracciare la strada per gli sviluppi del futuro prossimo di un Gruppo che, da oltre 70 anni, si occupa di valorizzare sicurezza e qualità. E’ un compito che richiede grandi capacità di visione ed equilibrio. Ma soprattutto determinazione, entusiasmo e coraggio nell’affrontare quei cambiamenti che saranno necessari”.

Ente senza scopo di lucro

L’Associazione è un ente senza scopo di lucro a cui fa capo IMQ Group S.r.l.. E’ una realtà leader nell’ambito della verifica della conformità con una presenza internazionale (5 società in Italia e 7 all’estero). La sua principale missione è la divulgazione e la promozione della cultura della sicurezza e della qualità. E inoltre la tutela dei produttori e dei consumatori, nonché la valorizzazione della qualità e del miglioramento delle competitività delle aziende.

Vincenzo de Martino, Presidente e Ceo di IMQ Group S.r.l.

“Le nostre esperienze imprenditoriali e la rete di relazioni messe a fattor comune potranno contribuire in maniera significativa allo sviluppo del Gruppo. Puntiamo a diversificare gli ambiti di attività e valorizzandone le competenze uniche in Italia e all’estero”. Ovvero competenze, Made in Italy, intelligenza artificiale e ‘algor-etica’, sostenibilità, generazione Z.

Chi è Bruno Giordano

Studi classici (liceo classico) e laurea in ingegneria elettronica conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna, Bruno Giordano è veneto, della classe 1962. Oltre a dirigere un’impresa da lui fondata, Giordano vanta nel suo curriculum numerosi incarichi in Fondazioni e Commissioni tecniche e culturali. Come per esempio il Premio Campiello e l’Università di Verona.

Principali cariche in corso

Vicepresidente ANIE con delega alla Transizione Green e Sviluppo Sostenibile.

Consigliere Generale della Fondazione Cariverona.

Consigliere del Magnifico Rettore dell’Università di Verona con delega allo Sviluppo dell’Edilizia di Ateneo, all’Energia e ai Rapporti con le Imprese.

Membro della Commissione per la Proprietà Industriale, Intellettuale e Spin off dell’Università di Verona.

Componente della Commissione Edilizia dell’Università di Verona.

Fa parte della Commissione Joint Research dell’Università di Verona.

Presidente e Fondatore della Rete Innovativa Regionale Veneto Clima e Energia, riconosciuta come Cluster Nazionale per l’Energia.

Membro del Comitato Tecnico Scientifico di Start Cup Veneto.

Componente della Commissione Tecnica di Unicredit Start Lab.

Fa parte del CdA di Coverfil, consorzio di Confindustria che promuove le integrazioni e le aggregazioni di imprese.

Chi è l’Istituto Italiano del Marchio di Qualità

L’Istituto Italiano del Marchio di Qualità – è il socio unico di IMQ Group S.r.l., holding delle società appartenenti al Gruppo. Si tratta di una delle più importanti realtà nel settore della valutazione della conformità (certificazione, prove, verifiche, ispezioni). Forte della sinergia tra le società che lo compongono il Gruppo è un punto di riferimento riconosciuto. Un partner delle aziende che hanno come obiettivo la sicurezza, la qualità e la sostenibilità.

E’ composto da una holding (IMQ Group S.r.l) e da 12 società operative, di cui cinque in Italia. IMQ S.p.A., CSI S.p.A., IMQ Intuity S.r.l, IMQ Minded Security S.r.l., IMQ eAmbiente S.r.l.. E sette all’estero: IMQ CSI Deutschland GmbH (Germania), IMQ Iberica S.L. (Spagna), IMQ Polska Sp. z o.o. (Polonia), IMQ Certification (UK) Ltd. (Regno Unito). E inoltre IMQ Certification (Shanghai) Co. Ltd. (Cina), IMQ Turkey (Turchia), IMQ Gulf FZCo (Emirati Arabi Uniti).