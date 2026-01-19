Branca “apre le ali” al Nicaragua: Flor de Caña vola in Italia

Flor de Caña, rum premium nicaraguense annuncia una nuova partnership strategica con Fratelli Branca Distillerie, storica icona del made in Italy. A partire dal 1° gennaio 2026, l’azienda milanese è il nuovo partner e distributore ufficiale della gamma Flor de Caña sul mercato italiano.

Questa collaborazione rappresenta un passaggio chiave per Flor de Caña, che consolida la propria presenza in uno dei mercati spirits più dinamici e competitivi d’Europa. Fratelli Branca Distillerie è una realtà con oltre 180 anni di storia, un portafoglio di marchi premium e una reputazione profondamente radicata nella cultura italiana. La sua scelta riflette la volontà del brand nicaraguense di affidarsi a un partner solido, autorevole e perfettamente allineato ai propri valori.

Le due aziende condividono una visione comune

La centralità della tradizione familiare, una prospettiva di lungo periodo nelle scelte strategiche e l’eccellenza come principio irrinunciabile. Entrambe oggi guidate dalla quinta generazione, incarnano la filosofia dell’“innovare preservando la tradizione”, un equilibrio che permette loro di evolvere senza perdere il legame con le proprie radici.

La sostenibilità rappresenta un ulteriore punto di convergenza

Flor de Caña è uno dei pochi rum al mondo distillati con energia 100% rinnovabile. Cattura tutte le emissioni di CO₂ prodotte durante la fermentazione, gestisce una piantagione di oltre un milione di alberi ed è certificata Carbon Neutral. Fratelli Branca Distillerie integra da anni principi analoghi nei propri processi produttivi, confermando un impegno condiviso verso un modello di eccellenza responsabile.

Chi è Flor de Caña

L’accordo di distribuzione copre l’intero portafoglio Flor de Caña, composto da rum invecchiati in botti di rovere, privi di ingredienti artificiali e maturati ai piedi di un vulcano attivo. Fondata nel 1890, l’azienda ha ottenuto riconoscimenti internazionali come “Miglior Produttore di Rum dell’Anno” (Regno Unito). E inoltre “Tra i Migliori Prodotti al Mondo” (USA) e “Miglior Distilleria di Rum al Mondo” (Spagna), consolidando una reputazione globale di qualità superiore.

Per Fratelli Branca Distillerie, la partnership rappresenta un’opportunità strategica per ampliare la propria offerta premium, valorizzando la distribuzione di un brand globale. E inoltre rafforzando il posizionamento di Flor de Caña nel segmento top di gamma. L’obiettivo è creare sinergie durature con il trade, costruire relazioni solide con i partner commerciali. E anche portare in Italia un marchio internazionale perfettamente in linea con la cultura spirits del Paese.

Questa alleanza non è soltanto un accordo commerciale

E’ l’incontro tra due storie familiari, due visioni imprenditoriali e due impegni etici che guardano al futuro senza dimenticare la propria identità. Un’unione che promette di arricchire il panorama spirits italiano con autenticità, sostenibilità e un tocco di vulcanica energia.