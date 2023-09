AUTO1 ha un nuovo VP Gabriele Tagliavia

E’ Gabriele Tagliavia il nuovo Vice President Italy di AUTO1 Group, guiderà lo sviluppo dei tre brand del Gruppo nel mercato italiano: noicompriamoauto.it, Autohero.com e AUTO1.com. Tagliavia succede a Stefano Galluccio che ha guidato la piattaforma digitale leader in Europa per l’acquisto e la vendita di auto usate negli ultimi sette anni.

Chi è Tagliavia

Dopo la laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli studi di Palermo, nel 2011 ha completato un Ph.D in materiali compositi presso la New York University di NYC. Vanta una grande esperienza internazionale maturata in aziende tech e consumer operanti nei principali Paesi europei, negli Stati Uniti e in Canada. Dopo l’inizio di carriera in consulenza presso McKinsey, infatti, ha ricoperto ruoli di leadership in Amazon. Più recentemente, in Spotahome, REEF, Gorillas e Getir.

“Sapremo raggiungere insieme gli obiettivi ambiziosi che il Gruppo si è prefissato. Contribuiremo a migliorare ulteriormente la customer experience dei nostri clienti e dealer partner.”

Berkan Limon, Senior Vice President Purchasing AUTO1 Group

“Siamo lieti di accogliere Gabriele in AUTO1 Group in qualità di VP Italy. Ha maturato una grande esperienza nello sviluppo di aziende a livello globale, saprà guidare con successo l’Azienda in Italia grazie anche alla sua consolidata esperienza internazionale”.

Chi è AUTO1 Group

E’ una tech company multi-brand il cui obiettivo è creare il modo migliore per acquistare e vendere auto. I suoi brand C2B presenti localmente in Europa, come noicompriamoauto.it,. Offrono ai consumatori il modo più semplice per vendere la propria auto. AUTO1.com, il brand B2B del Gruppo, è la piattaforma B2B per le auto usate più grande in Europa.

Con il suo brand B2C Autohero, AUTO1 Group sfrutta la tecnologia di cui dispone e l’eccellenza operativa su larga scala per offrire ai consumatori la migliore esperienza di acquisto online. AUTO1 Group opera in oltre 30 Paesi e ha raggiunto un fatturato di 6.5 miliardi di euro nel 2022. Dopo l’IPO nel febbraio 2021, le azioni del Gruppo vengono scambiate sul mercato regolamentato (Prime Standard) della Frankfurt Stock Exchange con il simbolo AG1 e l’ISIN DE000A2LQ884.