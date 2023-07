Area Brokers Industria nel ’22 realizza +57% di ricavi

Area Brokers Industria è uno dei leader nella consulenza e nella gestione dei rischi aziendali per PMI. Fa parte del gruppo internazionale PIB. La società ha approvato il bilancio d’esercizio 2022 con ricavi pari a 10,2 milioni di euro (in crescita del 57% rispetto al 2021). L’ EBITDA è del 36% (nel 2021 era pari al 34%) e un EBIT del 30,4% (nel 2021 era pari al 25%).

Tra le prime 20 società di intermediazione assicurativa in Italia per volume d’affari su circa 3.000 Broker complessivi, Area Brokers Industria è parte del PIB. Il Group è affiancato da due prestigiosi operatori di private equity a livello mondiale Apax Funds e The Carlyle Group, e vanta oltre 2,2 mld di euro lordi intermediati.

Buone prospettive di crescita anche per il 2023

Nel 2022, Area Brokers ha rafforzato la propria presenza sul territorio con l’inaugurazione di una nuova sede a Torino, portando a sei il numero totale delle sedi in Italia. Inoltre Area Brokers Industria ha deciso di effettuare una valutazione dei propri impatti ESG con la volontà di redigere un Report di Sostenibilità nel prossimo futuro.

Report di Sostenibilità nel prossimo futuro

Area Brokers Industria ha consolidato la linea di top management con l’inserimento di un Chief Financial Officer nel 2022 e di ulteriori figure strategiche negli ultimi mesi.

Il Broker ha avviato i colloqui con potenziali Target per accelerare il processo di M&A sul territorio. Gli obiettivi di breve termine per includono l’aumento della quota di mercato, la realizzazione di sinergie, e l’ampliamento delle Specialties. Il tutto attraverso l’acquisizione di realtà di eccellenza su tutto il territorio al fine di garantire un servizio di qualità sempre migliore ai propri clienti.

Lorenzo Riccardi, CEO di Area Brokers Industria

“Abbiamo raddoppiato i nostri ricavi ancora prima di essere stati scelti da PIB Group per rappresentarli in Italia. L’ampliamento della nostra capacità assuntiva, la nuova portata internazionale e una solida capacità finanziaria, siamo un punto di riferimento per il settore assicurativo. Questi ultimi anni sono serviti a prepararci per la nostra definitiva scalata. Le nostre porte continuano ad essere aperte alla ricerca di persone che condividano la nostra ambizione e la nostra professionalità”.