3ntr porta a Formnext 2023 la manifattura additiva Made in Italy

3ntr, produttore italiano di sistemi di stampa 3D industrial grade, è preente a Formnext 2023 fino al 10 novembre. L’azienda presenta una gamma di soluzioni additive per il mercato industriale, portando con sé il valore di esempi concreti ottenibili con le tecnologie AM. Con applicazioni nei più svariati ambiti dell’industria, dall’aerospace all’automotive passando per il mondo del packaging, del footwear e dello sport.

Un parco completo di stampanti 3D multi-estrusione e soluzioni AM per l’industria

Protagoniste le stampanti 3D. Le soluzioni multi-estrusione A2v4 per grande formato, la desktop compatta A4SP (upgrade per la stampa di PAEK AM200). Si tratta di un avanzato sistema Spectral30 per super tecnopolimeri e la punta di diamante Sequoia, la macchina FFF più grande al mondo per camera di stampa.

Ad accompagnare la flotta di stampanti, un portfolio materiali, dalle commodities più tradizionali, come ABS, ai polimeri engineering fra cui il flessibile TPU e l’nPower certificato UL per uso ignifugo. Compresi i materiali plastici avanzati e soluzioni metal replacement come Ultem 1010 per produzioni ottimizzate in ambito aerospace e automotive.

Soluzioni desktop per engineering e super tecnopolimeri avanzati

Le soluzioni di stampa 3D 3ntr sono adatte a quasi tutti i campi di applicazione e si confermano alleati vincenti in quasi tutti i settori della produzione industriale. Dall’automotive/racing, come i caschi da motociclismo sviluppati con il contributo delle stampanti 3D 3ntr. Fino agli elementi finiti montati su moto racing KTM e ™ Racing, realizzati con i sistemi A2v4 di 3ntr. Ma anche packaging industriale e macchine per etichettatura e confezionamento, sistemi elettrici ed elettronici, attrezzature sportive e di protezione individuale, accessori fashion. Inoltre, strumenti tecnici industriali.

Le stampanti 3D di 3ntr sono in grado di lavorare con un’ampia gamma di polimeri. Commodities, engineering e tecnopolimeri. Anche in combinazione fra loro all’interno di un unico rapido e preciso processo di stampa che combina materiali simili o diversi per estetica e prestazioni meccaniche.

Ma 3ntr non si ferma nemmeno a Formnext

Presso lo stand si terrà infatti l’evento firmato Women in 3D Printing, che coinvolge l’associazione della quale 3ntr è partner e sostenitore. L’impegno di 3ntr è da diversi anni finalizzato a supportare un approccio operativo sempre più inclusivo. Che valorizza la crescita industriale attraverso il lavoro e la competenza delle persone, senza limite di caratterizzazione.

Davide Ardizzoia CEO 3ntr

“Formnext rappresenta una delle più importanti vetrine internazionali per l’esposizione delle soluzioni tecnologiche più avanzate, in tema di manifattura additiva. E anche di sistemi capaci di migliorare la produttività sulla base delle esigenze dell’industria di oggi. La stampa 3D non è più solo una tecnologia di prototipazione, oggi la manifattura additiva viene impiegata sempre più spesso nei processi produttivi. E non solo per abbattere tempi e costi ma soprattutto per ottimizzare il consumo e garantire prodotti sempre più rispettosi dell’ambiente.

Per questo abbiamo scelto di partecipare, portando con noi le nostre migliori tecnologie storiche accompagnate da interessanti novità. Stampanti 3D in grado di sostenere tutte le fasi del ciclo produttivo, dalla prototipazione all’ingegnerizzazione, dal pre-assemblaggio fino alla produzione del pezzo operativo finale”.

Ad Formnext presentate soluzioni di produzione con un modello win-to-win

Da oltre 60 anni 3ntr offre soluzioni di produzione con un modello win-to-win, evolvendo le tecnologie per crescere ascoltando e rispettando le esigenze dei clienti. Grazie ad un continuo processo di ricerca e analisi, 3ntr sviluppa sistemi di stampa 3D precisi e affidabili per l’industria. Sistemi che garantiscono la massima libertà di produzione anche sui mercati più complessi.

3ntr e Jdeal-Form

3ntr, divisione di Jdeal-Form, è un produttore di stampanti 3D industriali con tecnologia FFF, rinomate per l’altissima precisione, la grande affidabilità e la garanzia di massima libertà nella progettazione.

La prima stampante 3D di 3ntr è nata come evoluzione dalle esigenze produttive di Jdeal-Form, (produttore di ferretti per lingerie) e ha debuttato nel 2013 alla Maker Faire di Roma. Tra le aziende che si affidano ai sistemi 3ntr per prototipazione e produzione, Momodesign, Crocs, Airbus e molti altri.