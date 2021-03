Ma che ci fa Tonitto1939 con Alibaba?

Ebbene sì Tonitto 1939 è approdato su Alibaba.

L’azienda ligure, leader n°1 in Italia per il sorbetto e presente in oltre 30 Paesi è Global Gold Supplier (GGS) del colosso asiatico di Jack Ma

Tonitto 1939 ha stretto un accordo inaugurando la propria vetrina dove sarà possibile acquistare l’intera gamma dei prodotti genovesi.

Grazie al supporto dell’ICE Tonitto 1939 è inoltre presente su Alibaba come Global Gold Supplier (GGS).s

Si tratta del miglior status di partnership possibile che permette di ottimizzare le opportunità di business e massimizzare le vendite.

Su Alibaba.com, piattaforma che dà visibilità a oltre 18 milioni di buyer suddivisi in 190 Paesi, più dell’85% degli acquirenti vuole effettuare transazioni solo con partner Global Gold Supplier.

Con questo accordo dedicato al B2B, il business-to-business, Tonitto 1939 punta così a rafforzare la propria presenza sul mercato asiatico.

In Cina è presente dai primi mesi del 2020 nei ristoranti, centri commerciali, spazi espositivi e hotels dell’Oriental Pearl Tower di Shanghai.

«Entrare in Alibaba è una grande opportunità – racconta Luca Dovo, AD di Tonitto 1939 -. Significa consolidare il percorso di internazionalizzazione e digitalizzazione.

Vogliamo far conoscere i nostri prodotti e la nostra realtà attraverso una piattaforma dedicata al settore digital B2B.

Diversi buyer attenti sia alla qualità delle materie prime sia al Made in Italy, da sempre i nostri marchi di fabbrica».

La Cina è il secondo Paese al Mondo per consumo di gelato, alle spalle degli Stati Uniti, con un giro di affari che si assesta sui 9,5 milioni di dollari.

Nei primi mesi del 2021 l’export verso la Cina legato al settore alimentare ha fatto segnare un +19,4% nonostante l’impatto Covid.

Tonitto 1939 da sempre considera l’export una chiave per il successo.

E’ presente in 30 Paesi, tra cui Cina, Russia, Belgio, Portogallo e Irlanda.

Le esportazioni rappresentano il 40% del fatturato dell’azienda della famiglia Dovo.

Sono centrali nel piano strategico quadriennale che terminerà tra il 2023 e il 2024 e dovrà portare al raddoppio del fatturato, arrivando a 16 milioni di euro.