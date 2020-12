Cassa Centrale più internazionale con Warrant Hub e Co.Mark

Il Gruppo Cassa Centrale rafforza il suo impegno a sostegno dei progetti di internazionalizzazione delle imprese attraverso un’innovativa offerta di servizi di consulenza erogati insieme a Warrant Hub e Co.Mark.

La prima è società leader nella consulenza per operazioni di finanza agevolata. La seconda è unìazienda specializzata in servizi di Temporary Export Management e soluzioni marketing e commerciali per l’export. Entrambe appartengono a Tinexta Group.

L’iniziativa risponde alla volontà del Gruppo Cassa Centrale di offrire alle imprese clienti l’accesso a servizi specialistici che abilitano l’avvio e lo sviluppo concreto di iniziative di espansione all’estero. Una strada oggi ancora più obbligata per le tante aziende costrette ad affrontare l’impatto dell’emergenza Covid-19. Tutto questo attraverso le BCC, Casse Rurali e Raiffeisenkassen del Gruppo presenti in tutto il territorio.

Warrant Hub consente alle imprese di beneficiare degli strumenti di finanziamento agevolato che le istituzioni pubbliche – comunitarie, nazionali, regionali e locali – rendono disponibili per sostenerne i progetti. Basti pensare alle opportunità legate ai 209 miliardi di euro destinati all’Italia nell’ambito del pacchetto per la ripresa dal Coronavirus Next Generation EU. Cui si aggiungeranno ulteriori fondi provenienti dai 1.074 miliardi di Euro previsti per il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-27.

Grazie all’intervento di Co.Mark, invece, le imprese possono avvalersi di un supporto completo nell’intero percorso di implementazione strategica e operativa delle attività di export. Le imprese possono sul servizio di Temporary Export Management e sull’attività dei suoi Temporary Export Specialist – TES®.

I TES® sono manager specialisti del commercio estero che affiancano le aziende nello sviluppo di nuove opportunità di business in Italia e all’estero. Supportandole sia nella fase di impostazione strategica sia nella fase operativa e assistendole.