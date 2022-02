Vera Cubranic Bocak HR & Inclusion Director di BAT

Vera Cubranic Bocak sarà a capo della gestione di un business complesso e in rapida crescita in 18 mercati dell’area del Sud Europa di BAT Italia. Il team guidato dalla Cubranic Bocak è un forte abilitatore della strategia A Better Tomorrow di BAT. Obiettivo? Ridurre l’impatto della sua attività sulla salute e sull’ambiente, offrendo la più ampia gamma di prodotti a potenziale rischio ridotto per i consumatori. Ma anche comunità in cui opera e i dipendenti. Per questo si concentra verso questi ultimi sullo sviluppo dei talenti e di una cultura della trasparenza, dell’apertura e della riconoscimento.

Nata in Croazia, Vera Bubranic Bocak ha completato i suoi studi in Italia, all’Università di Padova, dove si è laureata in psicologia e ha conseguito un master in risorse umane. Dall’inizio della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli nella funzione di Human Resources nel settore dei media e nell’ambito consulenziale. Parallelamente ha portato avanti anche l’impegno come docente di corsi HR presso alcune Business School in Croazia.

Nel 2015 entra in BAT come parte dell’acquisizione di TDR in Croazia, contribuendo a un’integrazione di successo del business acquisito nel Gruppo. Nel 2019 si trasferisce nella North Central Europe Area come Area HR Director, guidando il team HR attraverso il processo di riorganizzazione globale. Ora entra a far parte del leadership team dell’area SEA (Southern Europe Area) con sede in Italia e del leadership team di BAT Italia, composto al 50% da donne.

Vera Bubranic Bocak HR & Inclusion Director di BAT

“Sono colpita ed energizzata dallo sviluppo del ‘Trieste A Better Tomorrow Innovation Hub’. Con un investimento di 500 milioni in 5 anni prevede circa 2.700 futuri posti di lavoro stimati tra diretti e indiretti, su scala locale e nazionale. Ci concentriamo sul nuovo centro BAT dedicato all’innovazione, alla digitalizzazione e alla produzione delle nostre New Categories. Ovvero i nostri prodotti senza combustione a potenziale rischio ridotto come glo per il tabacco riscaldato, Vuse per le sigarette elettroniche e Velo per i Modern Oral.

BAT Italia è parte del Gruppo BAT, fondato nel 1902, con sede a Londra

Azienda leader mondiale nei beni di largo consumo BAT ha un portafoglio prodotti multi-category nel settore del tabacco, impiega oggi oltre 50.000 persone, opera in più di 180 mercati. Nominata per il 20° anno consecutivo Sustainability Leader e unica azienda del settore ad essere inserita nel Dow Jones Sustainability World Index. Ha ambiziosi obiettivi nell’ambito ESG (Environment, Society, Governance), come il raggiungimento della carbon neutrality entro il 2030. Inoltre punta all’eliminazione della plastica monouso non necessaria. Ma non solo. Anche l’utilizzo esclusivo di imballaggi in plastica riciclabile, riutilizzabile o compostabile entro il 2025.

Con circa 400 dipendenti, oggi BAT Italia è alla guida del cluster SEA – Southern Europe Area. Ha ottenuto per l’undicesimo anno consecutivo la certificazione “Top Employer Italia”. Inoltre ha ottenuto anche la certificazione Top Employer Europe 2022, insieme a quella Top Employer Global. Nel 2021, BAT è stata inserita tra i prestigiosi Diversity Leader globali dal Financial Times.