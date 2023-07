Fabio de Petris nuovo Ad di Bat Italia

Alessandro Bertolini è stato nominato Presidente

BAT Italia si occupa di beni di largo consumo con un portafoglio prodotti multi-category nel settore del tabacco. Annuncia la nomina di Fabio de Petris alla carica di Ad di BAT Italia.

Fabio de Petris, napoletano, 50 anni, gestirà un business complesso e in rapida crescita

Sotto la sua guida, BAT Italia continuerà a perseguire la strategia A Better Tomorrow™, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente. Con l’impegno di offrire un futuro più verde, equo, innovativo e inclusivo a dipendenti, azionisti, consumatori e alle comunità in cui opera.

Rafforzare la propria connotazione di impresa

Nel tempo l’azienda ha assunto un ruolo di grande valore strategico per il sistema economico nazionale e concorre ialla crescita dell’economia italiana.

Nuovo stabilimento produttivo

Lo stabilimento produttivo, inaugurato lo scorso 23 giugno a San Dorligo Della Valle, Trieste è dedicato alle nuove categorie di prodotti a rischio ridotto. Oggi Velo, della categoria “Modern Oral”, è il primo prodotto realizzato nel nuovo hub di Trieste e il primo “made in Italy”. BAT è quindi la prima azienda del settore a distribuire in Italia l’intera gamma di queste nuove categorie.

Comprende anche le sigarette elettroniche Vuse e i prodotti a tabacco scaldato come glo. Per la realizzazione dell’Innovation Hub, 2.700 futuri posti di lavoro tra diretti e indiretti, BAT sta investendo fino a 500 milioni di euro.

L’Italia è al centro della strategia ESG e di crescita globale di BAT

Solo nel 2022 l’azienda ha investito 30 milioni di euro per l’acquisto di 7.000 tonnellate di tabacchi italiani di alta qualità, supportando 400 aziende e 6.000 addetti.

Chi è Fabio de Patris

Manager di grande esperienza sia nazionale che internazionale, laureato in Economia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Fabio de Petris è entrato in BAT nel 2011. Come Trade Marketing & Distribution Regional Manager per il Centro Italia, ha portato in azienda l’esperienza FMCG maturata nelle posizioni ricoperte in Colgate Palmolive e SABMiller.

Chi è Alessandro Bertolini

Affiancherà Fabio de Petris alla guida della società con la carica di Presidente di BAT Italia. Il manager è laureato alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna. Inoltre ha un Master in legge presso la Paul M. Hebert Law School della Louisiana State University, Baton Rouge (USA) E’ entrato in BAT Italia nel 2011 come Direttore degli Affari Legali, dopo aver maturato 20 anni di esperienze come General Counsel Fata Group, Piaggio e Tecnimont. Prima di ricoprire la carica di Presidente, è stato Direttore Affari Legali e Relazioni Esterne e Vicepresidente di BAT Italia.