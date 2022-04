Bat Italia assume per l’Hub di Trieste

Le assunzioni di Bat Italia sono solo un primo passo verso la creazione di 2.700 nuovi posti di lavoro stimati tra diretti e indiretti. Il processo di selezione sarà supportato anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia e l’agenzia per il lavoro Gi Group.

Il piano di assunzioni del personale è diretto all’Innovation Hub di Trieste che aprirà entro la fine del 2022 e in cui saranno realizzati prodotti a rischio ridotto*. Ospiterà una digital boutique per la trasformazione digitale e il marketing digitale. L’Innovation Hub quindi rappresenta un ambizioso investimento fondato su innovazione e sostenibilità.

Questo in linea con la mission di Bat di costruire “A Better Tomorrow” per i consumatori, le comunità in cui opera e naturalmente i suoi dipendenti. L’obiettivo è quello di ridurre l’impatto della propria attività sulla salute attraverso l’offerta ai propri consumatori.

Bat cerca 150 le posizioni nei prossimi 12 mesi

La campagna di recruiting è rivolta al gender balance, all’occupazione femminile, alla valorizzazione di competenze STEM e alla diversity & inclusion dei candidati.

Sarà realizzata anche in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e le parti sociali nazionali e locali. Ai partner è stata data visibilità del percorso di selezione e del piano di inserimento. A loro si chiederà di condividere le posizioni aperte tramite i loro canali dedicati e di convogliare le candidature sul sito di application Gi Group.

Ulteriori assunzioni saranno effettuate – con una media di 100 all’anno – per sostenere la crescita strutturale dell’Innovation Hub e l’implementazione delle linee di produzione.

L’investimento per Bat è di 500 milioni di euro

In 5 anni il progetto di Bat Italia prevede la creazione di 2.700 nuovi posti di lavoro stimati, 600 diretti e 2.100 indiretti tra locali e nazionali. L’investimento fino a 500 milioni di euro, conferma il ruolo centrale del territorio triestino e italiano all’interno della strategia di Bat.

Le risorse selezionate per il nuovo Hub avranno la possibilità di seguire training di inserimento lavorativo – realizzati in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un percorso di formazione intenso ed articolato finalizzato a creare e accrescere skill specialistiche in ambito industriale, tecnologico e manageriale.

Una occasione per il Friuli Venezia Giulia

Le persone interessate alla selezione potranno candidarsi sul sito gigroup.it/bat, dove potranno trovare anche informazioni dettagliate relative alle posizioni ricercate. Per informazioni e supporto nel processo di selezione, i candidati potranno quindi rivolgersi al Centro per l’Impiego di Trieste – Regione Friuli Venezia Giulia. Indirizzo e-email ido.ts@regione.fvg.it – telefono 040.3772877.

Secondo il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga l’investimento di Bat rappresenta una straordinaria opportunità in termini di crescita economica e occupazionale. “Le proiezioni sulle ricadute dirette e indirette avvalorano gli sforzi compiuti dalle istituzioni locali, Regione in testa, per affermare il binomio Ricerca&Innovazione. Un primario motore di sviluppo del territorio.”

*Sulla base del peso delle prove scientifiche e supponendo un passaggio completo dal fumo di sigaretta. Questi prodotti non sono privi di rischi e creano dipendenza.