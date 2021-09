Un finanziamento per le PMI in 72 ore

Finanziamento Semplice offre alle PMI liquidità fino a 800.000 della durata di 72 mesi promosso dalla fintech company Finanza.Tech. Questo strumento – operativo solo fino alla fine del 2021 – è stato ideato per supportare le PMI. Finanziamento Semplice arriva dopo il successo di Speedy, finanziamento che consente di ottenere liquidità in circa 72 ore dalla richiesta.

Il nuovo prodotto è erogato da alcuni partner di Finanza.tech. E’ diretto alle PMI con sede legale in Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Trentino, Toscana o Lazio. Consente di ottenere rapidamente importi che vanno da 200.000 a 800.000€.

I costi del Finanziamento Semplice sono ben definiti. Un tasso di interesse annuo nominale che può andare dal 3,49% al 4,99% in base al rating creditizio dell’azienda richiedente. Un costo di istruttoria del 1% e un 3% per i servizi della fintech. Anche la durata è prefissata: un totale di 72 mesi, di cui 12 di preammortamento e 60 di ammortamento.

Un’importante condizione per potervi accedere, è che l’azienda che ne fa domanda disponga di garanzia MCC pari all’80% dell’importo richiesto. Restano, inoltre, escluse dalla misura le PMI che operano in alcuni settori di attività specifici come commercio di oro, produzione di armi, servizi di agenzia viaggi, scommesse o terzo settore. Finanziamento Semplice verrà lanciato entro fine ottobre e andrà colto al volo: le imprese idonee potranno, infatti, farne richiesta solo entro il 31 dicembre 2021.

Finanziamento in 15 giorni per le PMI

Prima di farne domanda, gli interessati possono verificare l’idoneità della propria azienda sulla pagina del sito dedicata al Finanziamento Semplice: basterà inserire il codice fiscale dell’azienda e l’importo desiderato per ottenere in pochi secondi una risposta positiva o negativa e, qualora idonei, un prospetto dei costi e delle condizioni del finanziamento.

Per finalizzare la richiesta, le aziende dovranno solo completare la registrazione e firmare l’adesione al portale di Finanza.tech. Da quel momento un analista finanziario sarà a disposizione per guidare la PMI che ne fa richiesta verso l’ottenimento. Mediamente, i tempi previsti per l’erogazione del finanziamento saranno di 15 giorni dalla firma dell’adesione al portale.

Semplice e veloce: meno di 15 click sul portale di Finanza.tech

Come sempre, semplicità e tempestività rimangono le parole d’ordine in tutto il processo: dalla simulazione di idoneità, alla preparazione delle pratiche, fino all’effettiva erogazione del denaro, il supporto della piattaforma digitale fa la differenza e permette agli analisti finanziari di rispondere con una prontezza che banche o altri istituti di credito tradizionali difficilmente potrebbero sostenere.

