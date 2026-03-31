UBS investe in Artificialy per guidare l’evoluzione dell’AI

UBS continua a muoversi con decisione nel campo dell’intelligenza artificiale, scegliendo di investire strategicamente in Artificialy, società svizzera specializzata nello sviluppo software e nella consulenza AI. Un passo che conferma la volontà della banca di fare dell’intelligenza artificiale una competenza chiave, integrata nei processi e nei servizi offerti a clienti, dipendenti e stakeholder.

L’investimento non nasce dal nulla.

UBS e Artificialy collaborano già da tempo, lavorando insieme su soluzioni pensate per ambienti operativi complessi, con un focus sulla scalabilità, sulla governance e sull’adozione dell’AI su larga scala. Con questo nuovo accordo, UBS non solo entra nel capitale della società, ma dichiara apertamente l’intenzione di rafforzare la partnership commerciale, ampliando l’uso delle tecnologie Artificialy in tutta la struttura del gruppo.

Per Artificialy si tratta di un passaggio fondamentale. Il Presidente Alberto Delorenzi ha definito l’ingresso di UBS come un segnale di fiducia nella strategia e nella crescita dell’azienda:

“Accogliere un azionista del calibro di UBS invia un chiaro segnale di fiducia nella nostra strategia e nel nostro percorso di crescita. Questa partnership ci offre il sostegno necessario per perseguire le nostre ambizioni su una nuova scala, in Svizzera e oltre.”

Anche il CEO e cofondatore Luca Gambardella sottolinea il valore dell’accordo

“UBS non sta solo investendo nella nostra azienda, ma è anche uno dei nostri clienti più importanti. Questa combinazione di capitale e collaborazione operativa ci aiuterà a fondare la nostra crescita su implementazioni nel mondo reale e su un impatto misurabile.”

Dal canto suo, UBS vede nell’intelligenza artificiale una leva strategica per il futuro. Il Group Chief Artificial Intelligence Officer, Daniele Magazzeni, lo afferma con chiarezza: “In UBS consideriamo l’IA un motore chiave della nostra strategia di crescita. Il nostro investimento in Artificialy riflette la nostra convinzione dell’importanza di un’IA responsabile e innovativa.”

UBS: una strategia globale che punta sull’AI

Negli ultimi anni UBS ha accelerato fortemente sugli investimenti tecnologici, con l’obiettivo di diventare una delle istituzioni finanziarie più avanzate al mondo nell’uso dell’intelligenza artificiale. La banca sta integrando l’AI in ambiti chiave come:

gestione patrimoniale e consulenza finanziaria personalizzata

cybersecurity e prevenzione delle frodi

ottimizzazione dei processi interni

supporto ai dipendenti con strumenti di AI generativa

analisi dei dati e automazione intelligente

L’investimento in Artificialy si inserisce perfettamente in questa strategia, rafforzando l’ecosistema svizzero dell’AI e consolidando la posizione di UBS come attore di riferimento nell’innovazione finanziaria.

Una partnership che guarda lontano

L’obiettivo condiviso è chiaro: sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale che abbiano un impatto reale, misurabile e responsabile. UBS punta a integrare l’AI in modo capillare, mentre Artificialy potrà crescere su scala internazionale grazie al supporto di un partner solido e globale.

Una collaborazione che non riguarda solo tecnologia, ma anche cultura aziendale, formazione e capacità di innovare in modo sostenibile. E che conferma come la Svizzera stia diventando uno dei poli più dinamici al mondo per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.