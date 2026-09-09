SOREC spinge sull’acceleratore: nuova acquisizione NPL da 64 milioni

SOREC è uno dei player specializzati nella gestione, nell’acquisto e nella valorizzazione dei crediti deteriorati. Quei crediti che banche, finanziarie e assicurazioni non riescono più a recuperare in autonomia e che decidono di cedere a operatori professionali. Nel mercato italiano degli NPL – un mercato maturo, regolato e strategico per la stabilità del sistema bancario – SOREC si è ritagliata un ruolo di operatore affidabile. Un operatore capace di integrare competenze legali, finanziarie e gestionali per trasformare portafogli problematici in asset recuperabili e con valore economico.

I crediti NPL (Non Performing Loans) sono, in sintesi, finanziamenti che il debitore non riesce più a rimborsare. Le banche li classificano come deteriorati e, per ridurre il rischio nei bilanci, li cedono a società specializzate come SOREC. Queste realtà acquistano i portafogli a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale e si occupano del recupero, della gestione e della valorizzazione degli asset sottostanti. È un settore che interessa banche, investitori istituzionali, fondi e operatori finanziari perché consente di liberare capitale, ridurre rischi e generare nuove opportunità di rendimento.

In quale contesto si inserisce l’operazione annunciata da SOREC?

La società ha acquisito un portafoglio NPL da oltre 64 milioni di euro di Gross Book Value, composto da più di 16.000 posizioni – rappresenta un tassello significativo. L’operazione è stata realizzata tramite il veicolo di cartolarizzazione Dolomiti SPV e in partnership con un investitore istituzionale italiano,. Un operazione che onferma la capacità della società di muoversi con efficacia sul mercato primario e di intercettare asset di qualità. Il portafoglio complessivo gestito da SOREC supera oggi i 2 miliardi di euro di GBV. Un dato che testimonia una crescita costante e una strategia di ampliamento basata su acquisizioni mirate e su un ricambio continuo degli asset.

La notizia interessa soprattutto banche e istituti finanziari

SOREC si conferma un partner solido per operazioni di de-risking; investitori istituzionali, che trovano nella società un operatore capace di strutturare transazioni complesse e generare rendimento. E tutti gli attori del mercato NPL, perché operazioni di questa scala contribuiscono a mantenere dinamico e liquido un settore che ha un impatto diretto sulla stabilità del sistema creditizio italiano.

Per i clienti e i partner di SOREC, questa acquisizione significa una cosa molto chiara. Maggiore continuità nel flusso di nuovi asset da gestire, e maggiore capacità operativa e un rafforzamento della posizione competitiva della società. In altre parole, più opportunità, più stabilità e più valore generato nel tempo.