Toffoletto De Luca Tamajo si rafforza

Toffoletto De Luca Tamajo si occupa principalmente della gestione dei rapporti di lavoro per le imprese. Rafforza la struttura con l’ingresso del dottor Luca Anzivino, nuovo direttore marketing e commerciale, e della dottoressa Rachele Colombo, responsabile del dipartimento R&D.

Chi è Luca Anzivino

Anzivino risponde al Managing Partner Franco Toffoletto e al Dg Fabrizio Oteri. Anzivino si occupa della definizione ed implementazione della strategia di sviluppo commerciale e promozionale dello Studio e dei suoi prodotti. Oltre che della gestione delle attività di business development e marketing. Luca Anzivino ha maturato una esperienza professionale nei dipartimenti di marketing e comunicazione di aziende italiane sino a ricoprire ruoli manageriali in Boother Italia, Cefriel e TD Synnex.

Chi è Rachele Colombo

Rachele Colombo entra in Toffoletto De Luca Tamajo come responsabile del dipartimento R&D. In collaborazione con il managing partner, il dg e il CTO, si occupa della direzione e del coordinamento di tutte le attività di ricerca e sviluppo. Inoltre del mantenimento e della crescita del sistema di knowledge management integrato in Elibra, dell’implementazione di nuovi prodotti dello Studio, anche digitali. E inoltre della realizzazione editoriale di contenuti di carattere giuridico con la supervisione del Comitato Scientifico. Dopo un importante background formativo in international business management alla Fudan University in Cina, Colombo ha lavorato a New York e Londra. Inoltre ha ricoperto il ruolo di market analyst in Procter & Gamble e Altroconsumo.

Fatturato in crescita

Lo studio è membro esclusivo per l’Italia dell’alleanza internazionale Ius LaborisTM, ha registrato nel 2023 un fatturato in crescita del 6,5% sull’anno precedente. Inoltre ha consolidato la sua presenza a livello nazionale con 12 sedi in tutta Italia, 30 soci e oltre 100 collaboratori tra avvocati, consulenti del lavoro ed esperti fiscali.

Chi è Toffoletto De Luca Tamajo

Lo studio dal 1925 si occupa di diritto del lavoro e sindacale per le imprese, contratti di agenzia, consulenza e aspetti fiscali del lavoro. L’attività di Toffoletto De Luca Tamajo si estende ad ogni area del diritto del lavoro e delle risorse umane e assicura ai propri clienti un’assistenza completa, giudiziale e di consulenza. A livello internazionale, lo studio è membro esclusivo per l’Italia di Ius Laboris™, la più grande Alleanza mondiale di specialisti in diritto del lavoro con 1.500 professionisti e una presenza in 56 Paesi.