Toffoletto De Luca Tamajo a Bologna si affida a Giovanni Morpurgo

Toffoletto De Luca Tamajo, lo studio specializzato nella gestione dei rapporti di lavoro, nel diritto sindacale e nei servizi legali per le imprese designa Giovanni Morpurgo per la sede di Bologna.

Chi è Giovanni Morpugo

Vanta una lunga esperienza come giuslavorista, svolgendo attività di consulenza e assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, nel diritto del lavoro, sindacale e delle relazioni industriali. Socio AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani, l’avvocato Morpurgo assiste imprese, nazionali e internazionali, in tutti gli aspetti inerenti alla gestione del capitale umano. E inoltre nei profili lavoristici collegati alle operazioni societarie straordinarie, alle esternalizzazioni e agli appalti, della negoziazione e redazione di accordi. Oltre a contratti individuali e collettivi, delle consultazioni e negoziazioni con le organizzazioni sindacali e le autorità amministrative.

Franco Toffoletto, Managing Partner dello Studio

«Siamo molto soddisfatti di avere a Bologna un professionista dell’esperienza di Giovanni Morpurgo. Siamo sicuri che insieme potremo sviluppare ulteriormente la nostra sede bolognese».

Secondo Morpugo è una grande opportunità proseguire l’attività professionale nello studio Toffoletto De Luca Tamajo “Una realtà caratterizzata da una grande attenzione all’innovazione tecnologica e alla continua evoluzione delle esigenze delle imprese nella gestione delle persone”.

Informazioni su Toffoletto De Luca Tamajo

La società dal 1925 si occupa di diritto del lavoro e sindacale per le imprese, contratti di agenzia, consulenza e aspetti fiscali del lavoro. L’attività si estende ad ogni area del diritto del lavoro e delle risorse umane e assicura ai propri clienti un’assistenza completa, giudiziale. E inoltre di consulenza, su tutto il territorio nazionale con le proprie sedi di Milano, Napoli, Roma, Bergamo, Brescia, Bologna, Genova, Varese, Torino, Bari, Venezia e Treviso. Lo studio è membro esclusivo per l’Italia di Ius Laboris™. Si tratta della più grande Alleanza mondiale di specialisti in diritto del lavoro con 1.500 professionisti e una presenza in 59 Paesi.