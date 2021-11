Toffoletto De Luca Tamajo si rafforza

Toffoletto De Luca Tamajo rafforza la propria struttura IT con l’ingresso dell’ingegner Dario Caccia come chief technology officer. Lo studio legale, specializzato in diritto del lavoro e sindacale, consulenza del lavoro e relativi aspetti fiscali per le PMI, conferma la sua vocazione tecnologica.

Caccia riporterà direttamente al managing partner Franco Toffoletto e al direttore generale Fabrizio Oteri. Dario Caccia si occuperà della definizione e implementazione della strategia e dell’innovazione delle soluzioni informatiche. L’obiettivo è quello di sviluppare l’offerta di prodotti digitali per i clienti che si aggiungeranno a total reward statement, contratti digitali e futuhro. Quest’ultimo è un prodotto digitale per le imprese realizzato dallo Studio che riunisce consulenza del lavoro e consulenza legale all-in-one.

Dopo la laurea in Ingegneria Informatica, Dario Caccia ha iniziato il percorso professionale come system integrator all’interno del gruppo Reply. Cinque anni dopo è passato in Nolan, Norton Italia – società del network KPMG specializzata in IT Strategy. Si occuperà di progetti di digital transformation con un focus architetturale e tecnologico. Negli ultimi 4 anni ha lavorato all’interno della practice Digital di Oliver Wyman. La società di consulenza strategica del gruppo Marsh McLennan, accumulando esperienza internazionale su progetti in Europa e Medio Oriente.

Franco Toffoletto, managing partner di Toffoletto De Luca Tamajo

«Per crescere servono i giusti talenti, non si può improvvisare. In questi anni siamo cresciuti molto grazie all’efficientamento del processo produttivo, possibile soltanto sviluppando l’utilizzo del software. Abbiamo saputo trovare i partner più adatti per sviluppare i prodotti digitali che offriamo ai clienti. L’ingresso di Dario Caccia si inserisce nel piano strategico 2021/2025. Ci permetterà di proseguire nell’ideazione di nuovi prodotti che toccano ambiti non ancora esplorati tra consulenza, fisco e diritto del lavoro e nuovi servizi che fanno leva sulla tecnologia.»

Cosa fa lo studio legale

Toffoletto De Luca Tamajo dal 1925 si occupa di diritto del lavoro e sindacale per le imprese, contratti di agenzia, consulenza e aspetti fiscali del lavoro. L’attività dello studio si estende ad ogni area del diritto del lavoro e delle risorse umane e assicura ai propri clienti un’assistenza completa. Sia giudiziale sia di consulenza, su tutto il territorio nazionale con le proprie sedi di Milano, Napoli, Roma, Bergamo, Brescia, Bologna, Genova, Varese e Bari. A livello internazionale, lo studio ha contribuito a fondare nel 2001 Ius Laboris™,. Si tratta della più grande alleanza mondiale di specialisti in diritto del lavoro con 1.500 professionisti e una presenza in 59 Paesi.

