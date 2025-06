Stock e Distillerie Franciacorta nomina Carlo Giacobbe

Stock e Distillerie Franciacorta annunciano la nomina di Carlo Giacobbe come nuovo Direttore Vendite Off-Trade. Il suo obiettivo: rafforzare la presenza dell’azienda nel canale moderno e accelerarne la crescita sul mercato italiano.

Con un’esperienza di oltre 25 anni nel settore FMCG, Giacobbe ha ricoperto ruoli di responsabilità in aziende come Carrefour, Sara Lee, Gallina Blanca Star e Reckitt Benckiser. Ha sviluppato competenze strategiche in gestione commerciale, negoziazione e modelli di business. Ha inoltre operato come CCO in diverse realtà B2C e B2B, consolidando la sua capacità di innovare e guidare team con una mentalità aperta e dinamica.

Il CEO Italy di Stock e Distillerie Franciacorta, Davide Gibertini, ha espresso grande soddisfazione per la nomina. “La visione strategica e la solida esperienza di Carlo porteranno un contributo significativo alla nostra crescita. Siamo certi che saprà fare la differenza e rafforzare le nostre partnership commerciali.”

Questa nomina si inserisce nella strategia di consolidamento della leadership di Stock Spirits Group. Produttore storico nel settore del beverage detiene 70 marchi distribuiti in oltre 50 Paesi e otto siti produttivi in Europa. Fondata nel 1884 da Lionello Stock a Trieste, Stock Spirits Italia è oggi tra le realtà più influenti nel mercato dei liquori. Ha una forte presenza internazionale e una lunga tradizione di eccellenza nel settore.