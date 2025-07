D-Link e Vertiv: nuove nomine strategiche in Europa e Cina

D-Link ha nominato Jason Wu (nella foto di apertura) General Manager per l’Europa e Managing Director per il Mediterraneo, inclusa l’Italia. Con oltre 15 anni di esperienza nel settore ICT e un profilo internazionale maturato in aziende come Acer, Wu guiderà la strategia operativa nei mercati europei. Per questo punterà su innovazione, efficienza e rafforzamento del canale. Entrato in D-Link Europe nel 2024, ha assunto la guida della sede europea nel marzo 2025.

Parallelamente, Vertiv ha annunciato la nomina di Wei Shen a Presidente della regione Greater China, con effetto dal 22 luglio 2025. Shen arriva da Gates Corporation, dove ha ricoperto ruoli di vertice per nove anni, e vanta una formazione accademica di alto livello (MIT, Michigan, Beihang). Succede a Edward Cui, portando in Vertiv una leadership orientata alla trasformazione, all’efficienza produttiva e allo sviluppo di team ad alte prestazioni.