Sofidel si rafforza ancora negli Stati Uniti

Il nuovo acquisto americano del gruppo Sofidel leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico con sede a Porcari (Lu) non poteva che essere una cartiera. Acquistata da ST Paper la nuova cartiera si trova a Duluth in Minnesota con una capacità di 65 mila tonnellate annue che consentirà al Gruppo di soddisfare l’aumento di domanda americana.

Dofidel crede nello sviluppo americano

Con questa ultima acquisizione il gruppo lucchese rafforza e accelera ancora il suo percorso di crescita negli Stati Uniti. Il gruppo cartario, noto per il marchio Regina, ma non solo ha acquisito l’’impianto situato nell’Upper Midwestche impiega oltre ottanta persone. La tecnologia disponibile dopo l’acquisizione è di livello molto avanzato. Infatti la macchina, una Andritz, è altamente efficiente e performante e totalmente operativa.

Luigi Lazzareschi Amministratore Delegato Sofidel

“E’ una acquisizione importante, che ci permette di soddisfare immediatamente la crescita della domanda non solo americana. Una domanda che nel corso dello scorso anno si è ulteriormente consolidata. Abbiamo acquisito un impianto tecnologicamente all’avanguardia, che migliora ancora la nostra copertura geografica. Ma soprattutto crea le condizioni per rafforzare e sostenere la crescita in quello che è il nostro principale mercato di rferimento”.

A caccia di opportunità

Il nuovo investimento segue di pochi mesi quello effettuato per l’ampliamento dello stabilimento integrato di Circleville, in Ohio. Il progetto, già avviato, prevede la costruzione di un nuovo edificio destinato a ospitare una nuova macchina con una capacità produttiva di 70 mila tonnellate all’anno. L’entrata in funzione di quest’ultima è prevista per il terzo trimestre del 2025. Per quella data, con 200 mila tonnellate di capacità annua, Circleville diventerà il polo produttivo Sofidel più importante a livello globale.

Chi è il Gruppo Sofidel

Il Gruppo Sofidel, con sede a Porcari (Lucca), è uno dei leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico. Fondato nel 1966, il Gruppo è presente in 13 Paesi con oltre 6.500 dipendenti, un fatturato consolidato netto di 2.801 milioni di euro (2022), La sua capacità produttiva è di oltre un milione di tonnellate annue (1.440.000 tonnellate nel 2022). “Regina” è il suo brand più noto, presente nella maggior parte dei mercati di riferimento. Altri brand includono: Sopalin, Le Trèfle, Hakle, Softis, Nalys, Cosynel, KittenSoft, Lycke, Nicky, Papernet. Membro del Global Compact e del programma internazionale WWF Climate Savers, il Gruppo Sofidel considera la sostenibilità un fattore strategico di crescita. Il gruppo è’ impegnato a ridurre gli impatti sul capitale naturale e a massimizzare i benefici sociali con l’obiettivo di creare valore aggiunto condiviso per tutti gli stakeholder. Gli obiettivi Sofidel di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al 2030 sono stati riconosciuti da Science Based Targets initiative (SBTi). In linea con i livelli richiesti per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto i 2°C, secondo quanto richiesto dall’Accordo di Parigi.