Sofidel ricorda il co-fondatore Emi Stefani

Il co-fondatore del Gruppo Sofidel – Emi Stefani – scomparso oggi a Porcari (Lu) è stato uno dei grandi protagonisti dello sviluppo del settore industriale della carta tissue. Stefani è stato co-fondatore, nel 1966, e Presidente fino al marzo del 2021, del Gruppo Sofidel. Era nato il 9 ottobre 1930 a Villa Basilica (LU), Cavaliere del Lavoro, è stato uno dei protagonisti della grande storia dello sviluppo del settore industriale della carta tissue (carta per uso igienico e domestico). Inoltre è stato un industriale dotato di grande visione, capacità di lavoro, coraggio e rara sensibilità umana.

“Oggi perdo mio padre, per me e tutta la mia famiglia un esempio straordinario, come imprenditore, uno dei grandi cartari, e come uomo. Le sue riconosciute doti di lealtà, schiettezza ed empatia umana lo hanno fatto apprezzare da tanti nei suoi lunghissimi anni di attività. Un universo di affetto, quello che lascia, che ci aiuta ora a vivere anche questo momento difficile”. Lo ha dichiarato Edilio Stefani, figlio di Emi, e Presidente del Gruppo Sofidel.

Una comunità più solida

“Emi Stefani è stato per me un secondo padre. Una figura di riferimento, che mi ha supportato e sostenuto fin dal mio ingresso in azienda. La sua passione per l’impresa, la sua capacità di affrontare le sfide, la sua naturale predisposizione ai rapporti umani hanno reso più ricca e più forte tutta la comunità. Sofidel oggi, unanime, lo abbraccia e lo ringrazia con enorme affetto e riconoscenza per tutto quello che ha saputo dare”. Queste le parole dell’Ad Sofidel Luigi Lazzareschi nell’apprendere la notizia.

Il Gruppo Sofidel leader del tissue

Il Gruppo Sofidel, con sede a Porcari (Lucca), è uno dei leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico. Fondato nel 1966, il Gruppo è presente in 13 Paesi. Italia, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Francia, Belgio, Germania, Svezia, Polonia, Ungheria, Grecia, Romania e Stati Uniti. Ha oltre 6.000 dipendenti, un fatturato consolidato netto di 2.095 milioni di euro (2021) e una capacità produttiva di oltre un milione di tonnellate annue (1.440.000 tonnellate nel 2021).

Regina e le altre

“Regina” è il suo brand più noto, presente nella maggior parte dei mercati di riferimento. Altri brand includono: Softis, Le Trèfle, Sopalin, KittenSoft, Nalys, Cosynel, Lycke, Nicky, Papernet. Membro del Global Compact e del programma internazionale WWF Climate Savers, considera la sostenibilità un fattore strategico di crescita ed è impegnato a ridurre gli impatti sul capitale naturale e a massimizzare i benefici sociali con l’obiettivo di creare valore aggiunto condiviso per tutti i suoi stakeholder. Gli obiettivi Sofidel di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al 2030 sono stati riconosciuti da Science Based Targets initiative (SBTi) in linea con i livelli richiesti per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto i 2°C, secondo quanto richiesto dall’Accordo di Parigi.