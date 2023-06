Simona Comandè nuova Head of MHS Europa di Royal Philips

Royal Philips annuncia che Simona Comandè assume la carica di Head of Marketing Health System Europa, con focus sul b2b Philips rivolto al mondo sanitario professionale. Nel suo nuovo ruolo, Comandè avrà il compito di implementare una strategia di marketing integrato nella regione europea del Gruppo. La sua mission sarà quello di sviluppare un approccio multicanale sempre più orientato al cliente. E inoltre rafforzare la connessione con il team commerciale e supportare con piani mirati la crescita del business.

Guiderà anche l’area Health System di tre Centri di Eccellenza

Comandè avrà il coordinamento dei team di marketing nei paesi di competenza (Italia, Israele e Grecia, Iberia, Francia, DACH, UKI, Nordics, Benelux e CEE). Valorizzerà i punti di forza e le esigenze di mercato locali all’interno di strategie europee trasversali e replicabili su scala, con obiettivi di maggior penetrazione, efficacia ed efficienza.

Comandè mantiene anchre il ruolo di Presidente di Philips in Italia

“È con grande energia ed entusiasmo che assumo questo nuovo ruolo, mettendo a disposizione le competenze e l’esperienza maturate in ambito commerciale. E’ questa la mia missione e la mia sfida. Dovrò creare un team di marketing particolarmente orientato al busienss, in grado di tradurre le esigenze dei clienti in piani integrati, concreti, sostenibili e scalabili. È un momento di grande trasformazione per l’azienda e per il settore: spinti dalla rivoluzione delle tecnologie digitali, dell’informatica applicata alla sanità. E ancora dell’IA e forti del nostre soluzioni distintive e all’avanguardia, abbiamo gli ingredienti giusti per parlare al mercato europeo in modo solido e consistente. E inoltre contribuire in maniera strutturale alla crescita del business”.

Royal Philips le affida la carica di Head of Marketing Health System

Simona Comandè avrà anche la responsabilità di guidare a livello globale per Health System tre Centri di Eccellenza. Hub di competenze verticali che serviranno tutto il Gruppo con l’obiettivo di creare standard di alto livello e trasferirne il valore ai clienti. Le aree di presidio sono Marketing Excellence, Marketing Insights & Analytics ed Eventi. Comandè mantiene anche la guida del team di Sales Excellence, oltre che la presidenza di Philips Italia.

Prima dell’attuale, Simona Comandè ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Philips. Come Western Europe Sales Excellence and Business to Government Leader and Health Systems Leader South ha gestito un team eterogeneo e multinazionale. E’ stata responsabile della strategia commerciale e delle relazioni istituzionali per il mercato dell’Europa occidentale. Prima, è stata Ad di Philips Italia, Israele e Grecia, regione in cui entrava nel 2018 come responsabile commerciale. Comandè vanta oltre 20 anni di esperienza in ruoli manageriali di aziende leader nel settore healthcare.

Vanta oltre 20 anni di esperienza in ruoli manageriali

Philips è un’azienda leader nel settore dell’Health Technology. Ha l’obiettivo di migliorare la salute e il benessere delle persone attraverso l’innovazione. L’innovazione di Philips, incentrata sui bisogni dei pazienti e delle persone, si basa su tecnologie avanzate e profonde conoscenze cliniche e di mercato. Offre ai consumatori soluzioni per il benessere personale, e agli operatori sanitari soluzioni professionali per i loro pazienti, in ospedale e a domicilio. Philips ha generato nel 2022 un fatturato di 17,8 miliardi di euro e impiega circa 74.000 dipendenti con vendite e servizi in oltre 100 paesi.