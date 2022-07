730 online, e altro, per i dipendenti delle aziende che usano Taxfix

Cresce sempre più il numero di aziende che guardano a nuovi metodi per fidelizzare i dipendenti e sono disposte a offrire loro diversi benefit aziendali. Dopo il successo registrato in Germania, anche in Italia Taxfix ha deciso di collaborare con altre realtà che condividono la stessa idea di innovazione. Obiettivo: offrire l’opportunità di effettuare il 730 online a un costo agevolato ai dipendenti delle aziende aderenti. E inoltre diffondere la cultura, in materia di educazione fiscale, direttamente in azienda.

Taxfix permette di gestire le dichiarazioni dei redditi direttamente online con il supporto di esperti fiscali, rendendo la compilazione semplice e accessibile. Il tutto senza alcun rischio di errori, grazie al controllo dei documenti fatti dagli esperti. Per Taxfix, l’obiettivo primario è diffondere un’educazione fiscale tra le persone. Lo fa passando attraverso le aziende con le quali si ha una comunione di intenti. Ovvero rendere le persone più libere e serene di vivere la quotidianità, anche in tema di burocrazia.

Da questo mese Taxfix lancia le prime partnership B2B. Lo fa con Qonto, unicorno europeo che offre una soluzione business finance management che semplifica la gestione del business a 360°. Si occupa delle operazioni bancarie e finanziarie quotidiane e della contabilità, gestione delle spese a PMI, startup e i liberi professionisti. Poi c’è Mymenu, la prima azienda di food delivery a capitale italiano a offrire i Taxfix a tutti i suoi lavoratori. Sia a coloro che operano dall’ufficio sia a chi si occupa delle consegne di cibo. Questo consente a Mymenu di sviluppare nuovi servizi di welfare garantendo un’offerta completa e personalizzata, attenta a migliorare la qualità della vita.

Quali sono i benefici per i dipendenti

Quando un’azienda diventa partner di Taxfix ha la possibilità può fare due cose. Offrire ai dipendenti il servizio di dichiarazione dei redditi online tramite app e smartphone coprendone il costo e offrendola in modo gratuito. Oppure mettendo a disposizione un voucher con uno sconto personalizzato.

Taxfix offre un pacchetto di webinar che permette di approfondire le proprie conoscenze su argomenti fiscali come detrazioni e deduzioni, assieme ai chiarimenti sulle modalità di utilizzo della app. I webinar offrono spazio di approfondimento per le domande individuali, rivolte al pool di esperti fiscali. Ma non solo. L’azienda, permette anche di organizzare eventi di formazione ad hoc su argomenti fiscali legati al mondo della dichiarazione dei redditi.

… e quali i benfici per le aziende

L’interesse delle aziende verso il servizio è rilevante per l’innovatività, semplicità e sicurezza del servizio offerto. Inoltre per la capacità di semplificare la gestione dell’attività dei reparti HR o di tutti quei manager coinvolti nella gestione delle persone. Spesso i referenti amministrativi ed HR sono chiamati a rispondere a complicate domande di carattere fiscale da parte del personale. Ma non conoscendo le situazioni singole rischiano di non avere le risposte corrette.

“La nostra visione è a lungo termine. Immaginamo una collaborazione tra aziende che possano offrire benefici unici. Per esempio semplificando qualsiasi aspetto della vita dei dipendenti e non solo quella strettamente professionale. Facendo squadra tra aziende che condividono questa visione, possiamo avere un impatto ancora maggiore rispetto a quello che ogni organizzazione si è posta di ottenere singolarmente”. Ha detto Matteo Stifanelli, country manager per l’Italia di Taxfix.

Due o tre cose a proposito di Taxfix

E’ l’app fiscale con milioni di download in Germania, Italia e Spagna. Traduce la complessità dei sistemi fiscali e li rende accessibili a tutti permettendo agli utenti di presentare la dichiarazione dei redditi in modo rapido e semplice via app o web. L’azienda ha totalizzato un miliardo di euro di rimborsi ai propri clienti. Fondata nel 2016 da Mathis Büchi e Lino Teuteberg, offre una soluzione di facile utilizzo che guida gli utenti attraverso il processo di compilazione delle dichiarazioni dei redditi.

L’azienda mira ad aiutare le persone a gestire le loro finanze. Più di 500 dipendenti, tra cui esperti fiscali, sviluppatori ed esperti di sicurezza IT, lavorano a Berlino e Madrid per sviluppare il servizio e il portafoglio prodotto. L’azienda è sostenuta da noti investitori come Index Ventures, Valar Ventures, Creandum, Redalpine e adesso Teachers’ Venture Growth.