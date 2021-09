Sendcloud ottiene 150 milioni per fare correre le spedizioni all-In-one

Sendcloud piattaforma di spedizioni per l’e-commerce, ha ottenuto un finanziamento di Serie C pari a 150

milioni di euro. Il round di finanziamento è stato ottenuto da Softbank Vision Fund 2* con un

investimento da parte di L Catterton e la partecipazione di HPE Growth. Sendcloud aiuta le aziende online a ottimizzare il loro processo di spedizione. Il mercato della delivery è destinato a crescere dai 403 miliardi di euro attuali a 501 miliardi nel 2024. Ma i commercianti usano ancora un unico vettore. Anche se l’81% dei consumatori italiani considera la flessibilità un elemento chiave della consegna.

Sendcloud ha la soluzione per le spedizioni

La piattaforma offre ai venditori una piattaforma multi-carrier che semplifica la delivery flessibile. E’ utilizzata da 23.000 venditori tra cui Gelato, Rosefield, Shoeby e Subdued. “I più importanti titolari di e-commerce si affidano a Sendcloud per potenziare i loro processi di logistica,” dice Rob van den Heuvel, chief executive officer e co-founder di Sendcloud.

“La soluzione multi-carrier come Sendcloud è essenziale. Siamo orgogliosi di essere partner di Softbank e L Catterton per dare avvio a un nuovo capitolo della crescita della nostra azienda.”

Con Sendcloud i negozi online si connettono con l’Europa

Tramite Sendcloud, i negozi online possono connettersi direttamente con i principali corrieri

europei. Dando loro accesso a un’ampia gamma di opzioni di consegna utilizzando una sola

integrazione. Dalle spedizioni e consegne internazionali ai locker, alla possibilità di scegliere il giorno

e l’ora di consegna. Inoltre, l’azienda offre accesso a oltre 400.000 punti di servizio in tutta Europa,

permettendo ai clienti di ritirare il pacco presso il loro punto preferito.

La tecnologia di Sendcloud trasforma la logistica dell’e-commerce

“Un volume di pacchi sempre crescente e la domanda di flessibilità nella consegna hanno aumentato

la necessità di soluzioni smart per le spedizioni, tra i commercianti online”. Lo ha detto Yanni Pipilis,

managing partner di SoftBank Investment Advisers. “Sendcloud ha costruito una piattaforma all-in-one con l’obiettivo di aiutare i commercianti a integrare facilmente funzionalità. Come checkout, spedizione, tracciatura, resi e analytics”.

Con un aumento del volume delle spedizioni del 133% anno su anno, Sendcloud utilizzerà questo

capitale per accelerare la crescita. Ma anche per espandere la sua presenza internazionale

spingere l’adozione della piattaforma che conta 400 dipendenti e progetta di assumere altre 250 persone nei prossimi 12 mesi. Neil Cunha-Gomes e Monika Wilk, entrambi investitori presso Softbank Investment Advisers, entreranno nel CdA insieme a Ido Krakowsky di L Catterton.

