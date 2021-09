Etro cambia. Fabrizio Cardinali nuovo ceo

Etro ha nominato Fabrizio Cardinali nuovo ceo dell’azienda. Dallo scorso luglio la maison milanese fa parte della scuderia della società di private equity L Catterton, nata dall’alleanza tra Catterton, Lvmh e Bernard Arnault. Nell’anno pre pandemia (2019) il fatturato di Gefin, la capogruppo di Etro, si era arretrato passando da 284,98 milioni di euro a 283,59 milioni. Una flessione che ha coinvolto anche l’ebitda, che nello stesso anno era stato di 15,7 milioni, contro i 22,49 milioni del 2018.

Fabrizio Cardinali dovrebbe portare un po’ di ordine non solo nei conti della maison ma nella sua organizzazione visti i suoi 25 anni di esperienza manageriale. Prima dell’ingresso nella maison, infatti, Cardinali ha lavorato in Dolce & Gabbana, dove ha trascorso quasi 13 anni ricoprendo diversi ruoli da coo a membro esecutivo del CdA. Negli stessi anni ha intervallato il suo impegno in D&B con Richemont. E’ stato ceo per diversi marchi del lusso del gruppo, tra cui Dunhill e Lancel.

Cardinali lavorerà a stretto contatto con L Catterton

Cardinali lavorerà a stretto contatto con L Catterton, fondo di private equity a livello globale focalizzato sul settore dei beni di consumo. Cardinali ha sempre ammirato l’heritage del marchio, il suo stile e l’artigianalità italiana. “Collaborerò con L Catterton, la famiglia Etro e l’intero management team per consolidare l’offerta nelle diverse categorie di prodotto”.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Fabrizio in Etro”, dice Luigi Feola, Managing Partner e Head of Europe di L Catterton. “Cardinali è un manager di assoluto rilievo nel panorama della moda e del lusso dotato di un’incredibile visione ed energia creativa. La sua esperienza lo qualifica come la persona giusta per guidare questo nuovo capitolo di crescita e di sviluppo di Etro”.

Un investitore multi channel

Gefin Gestioni Finanziarie Industriali S.p.A., è nata lo scorso gennaio con l’obiettivo di costituire e acquisire aziende nei settori produttivi industriali e finanziari. Investe in Pmi e newco ad elevato potenziale di crescita, nell’innovazione tecnologica e ambientale. I settori di riferimento sono banking, tlc, media, communication, environment, automotive, manifactoring, pharma, biotechnology, fashion, agrofood, green economy & energy.

Etro dal 1968 uno stile di vita

Fondata nel 1968 da Gerolamo Etro e con sede a Milano, Etro è un marchio del lusso con una portata globale. La presenza internazionale di Etro multi-channel poggia sui 140 flagship store distribuiti in 58 Paesi. Milano, Londra, Parigi, New York, Pechino e Tokyo sono solo alcune delle capitali in cui Etro è presente nello shopping di lusso. La rete distributiva di Etro include inoltre 20 punti vendita travel retail, department store e boutique multimarca sul canale wholesale. Il canale online gioca ha un peso sempre più centrale grazie anche a una serie di partnership esclusive con importanti canali di vendita digitale.





A destra Fabrizio Cardinali

