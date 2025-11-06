SB Italia guida la trasformazione digitale dell’ASST Melegnano e Martesana

SB Italia, azienda della Digital Innovation, ha completato con successo la migrazione a Microsoft 365 per l’ASST Melegnano e Martesana. Sono stati coinvolti oltre 4.000 utenti distribuiti su sei presidi ospedalieri. Il progetto ha segnato una svolta digitale per l’ente sanitario, migliorando l’efficienza operativa, sicurezza dei dati e collaborazione interna.

Un progetto strategico e integrato

La migrazione dalla piattaforma Zimbra alla suite Microsoft 365 è stata realizzata attraverso le convenzioni Consip, con una visione strategica chiara da parte della Direzione dell’ASST.

I benefici principali

Accesso sicuro e continuo da qualsiasi dispositivo.

Collaborazione in tempo reale con Teams e SharePoint.

Gestione documentale semplificata e centralizzata.

Autenticazioni integrate e maggiore protezione dei dati.

SB Italia: formazione a cascata e coinvolgimento attivo

SB Italia ha adottato, quindi, un approccio inclusivo, coinvolgendo utenti chiave, responsabili di reparto e personale sanitario. Il modello “formazione a cascata” ha garantito una transizione fluida, con sessioni formative mirate e test approfonditi che hanno ridotto al minimo le criticità post-migrazione. “La migrazione è stata una sfida significativa, ma il risultato è un sistema moderno, sicuro e snello. Un esempio quindi virtuoso per l’intero settore.” Ha detto Luca Cervo, Responsabile Infrastrutture e Delivery IT, SB Italia. “Questo progetto può servire da riferimento anche per altre aziende ospedaliere che puntano alla modernizzazione.” Ha ribadito l’Ing. Gianni Origgi, Direttore Sistemi Informativi, ASST Melegnano e Martesana.

Risultati tangibili

Migrazione completata in 3 mesi.

Consolidamento documentale su SharePoint Online.

Riduzione della dipendenza da fornitori esterni.

Crescita delle competenze digitali interne.

Verso un futuro digitale sostenibile

SB Italia continuerà a supportare quindi l’ASST con un service desk dedicato, attività di fine-tuning e consulenza strategica per le evoluzioni tecnologiche future. La partnership si consolida come modello di riferimento per la digitalizzazione della sanità pubblica italiana.

Chi è SB Italia

Con oltre 300 professionisti e 50 milioni di euro di fatturato nel 2024, SB Italia offre soluzioni integrate per la digitalizzazione dei processi, la cybersecurity, l’AI e la conformità normativa. Tra i riconoscimenti: Top ICT Sostenibilità 2024, Silver Rating EcoVadis e certificazione UNI/PDR125.