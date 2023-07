Salov premia i 3 migliori studenti del Master in Food Quality

Salov ha consegnato tre borse di Studio ai tre migliori studenti del Master in Food Quality Management and Communication dell’Università di Pisa.

Ad aggiudicarsi la borsa di Studio dedicata a Filippo Berio, brand premium di Salov sono Salvatore Del Bianco, Silvana Pascutti e Marianicole Suma, I tre si sono distinti per l’impegno, la dedizione e i risultati in ogni ambito di studio presentato dal Master FQMC.

L’accordo siglato lo scorso aprile con l’Istituto, prevedeva il finanziamento da parte di Salov – Gruppo industriale tra i principali player mondiali del settore oleario con sede a Massarosa (Lucca). Al gruppo fanno capo i brand Filippo Berio e Sagra – di 3 borse di studio per i migliori studenti iscritti al Master FQMC. Si è trattato di un percorso di alta formazione universitaria, rivolto ai neo-laureati di tutte le discipline e professionisti già impegnati nel mondo del lavoro. Il master è stato pensato per chi vuole acquisire competenze manageriali nell’industria agroalimentare, nella ristorazione e nel settore della sostenibilità ambientale.

Fabio Maccari

“Rientra nel nostro DNA aziendale creare collaborazioni sul territorio che possano contribuire a supportare, nell’alta formazione, attori istituzionali ed enti di ricerca di eccellenza. Come per esempio l’Università di Pisa e il Master Food Quality Management del Dipartimento di Economia”.

Angela Tarabella

“La collaborazione con Salov, azienda di rilevanza internazionale, sottolinea l’importanza del legame tra Università e Impresa, fondamentale. Per restituire al territorio di appartenenza innovazione, conoscenza e public engagement, accogliendo dentro l’università gli attori economici. E inoltre contribuendo al loro sviluppo nel pieno rispetto degli obiettivi sanciti dall’Agenda 2030. Ringraziamo Salov per averci fatto conoscere da vicino i metodi d’avanguardia utilizzati per la produzione dell’olio extravergine d’oliva e l’eccellente controllo di qualità . E inoltre per averci regalato un momento conviviale a Villa Filippo Berio che porteremo con noi nel tempo tra i ricordi più belli”.

Per Salov questa importante collaborazione si aggiunge alle molte già attive con l’Università di Pisa come quella con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali. Il tutto nell’ambito dei progetti Long Life Oil e Degommaggio Enzimatico nonché a quelle con altri enti accademici prestigiosi toscani, ma anche nazionali e internazionali.