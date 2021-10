Olitalia presenta la piattaforma e-commerce dell’olio

L’e-commerce di Olitalia nasce con l’obiettivo di far esplorare e acquistare una selezione premium di olio.

Sulla piattaforma si trovano le “Esperienze di gusto”, ideate con l’obiettivo di offrire ai consumatori un percorso sensoriale tra le più rinomate eccellenze del nostro paese.

Le nuove tasting experience per l’olio

Il cofanetto “Viaggio in Italia” propone l’olio extra vergine di oliva IGP e DOP e l’aceto balsamico di Modena Tradizionale. Una selezione per esplorare i sapori e le suggestioni dei territori italiani dai quali provengono. Il cofanetto “Viaggio alla scoperta delle cultivar” guida il consumatore in un percorso per scoprire le sfumature di gusti unici di oli extra vergini e aceto balsamico di Modena IGP.

L’e-shop di Olitalia

La piattaforma e-commerce si distingue per offrire una scelta di prodotti premium di Olitalia e per accompagnare l’utente in un viaggio tra i sapori. Ogni prodotto viene raccontato e descritto in ogni suo dettaglio, con la sua storia e le sue peculiarità. Olitalia permette di portare direttamente sulle tavole dei consumatori italiani, con pochi click, il meglio della tradizione olearia.

Tra le monocultivar proposte si va dalla Nocellara, olio extra vergine d’oliva mediamente fruttato, alla Taggiasca, olio evo ottenuto dalla spremitura delle olive coltivate in provincia di Imperia. A queste si aggiungono due IGP la Sicilia IGP e l’olio Toscano IGP, e la DOP Terra di Bari – Castel del Monte. La gamma si completa con Frienn, olio per friggere di Olitalia ottenuto da semi di girasole alto oleico. Inoltre è disponibile una selezione degli Aceti Balsamici di Modena IGP e DOP dell’Acetaia Giuseppe Cremonini.

Olio con pack sostenibile

La sensibilità per la sostenibilità ambientale rappresenta un elemento importante anche nei prodotti del suo e-commerce che viaggiano e arrivano nelle case dei consumatori. Save the Bottle è un packaging specifico per l’e-commerce realizzato da Smurfit Kappa, di cartone ondulato, completamente riciclabile, facilmente smaltibile e biodegradabile. Save the Bottle è prodotto con il 72% di carta riciclata ed il 44% di materia prima in meno rispetto al benchmark di settore.

