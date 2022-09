Rivoluzione alle Cartiere Carrara

Cartiere Carrara S.p.A. ha nominato Mario Carrara, già Chief Growth Officer del Gruppo, quale Vicepresidente. Inoltre Gaetano Ievolella sarà il nuovo Ad del Gruppo.

Secondo il Cav. Lav. Massimo Carrara, che rimane in carica come Presidente del Gruppo, le nuove cariche rientrano nell’ambito del piano di trasformazione e rinnovamento organizzativo del gruppo. Un piano avviato per sostenere la crescita e favorire il passaggio generazionale. Mario Carrara e Gaetano Ievolella nel ruolo di AD, vanno a rafforzare il team manageriale del Gruppo, potenziandone la sua struttura e apportando nuove competenze. Plus necessari per fronteggiare le importanti sfide che il mercato imporrà.

Digitalizzazione e sostenibilità

Mario Carrara, dopo una laurea in Business Administration in Uk, seguita da un master all’Università LUISS in Family Business Management, entra nel Gruppo di Capannori (Lu) nel 2018. Ha maturato esperienze in diversi ambiti aziendali, dalla produzione alla strategia di espansione del Gruppo, con particolare attenzione ai temi della digitalizzazione e della sostenibilità.

Il ponte tra due generazioni

“È nostra intenzione costruire un vero e proprio ponte tra due generazioni, guardando all’innovazione anche in termini organizzativi. A Ievolella rivolgiamo i migliori auguri di successo nel nuovo ruolo. Con le sue competenze e la sua esperienza sono certo che darà un significativo contribuito in vista di nuovi e importanti traguardi”. Ha detto il Vicepresidente Mario Carrara.

Gaetano Ievolella si è laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano. Entra nel Gruppo Cartiere Carrara dopo aver maturato esperienze come consulente di direzione e manager. Ha ricoperto ruoli direttivi con crescente responsabilità in ambito IT e Finance e, successivamente, come Ad di un’importante azienda farmaceutica.

Una tradizione ultrasecolare, costellata di successi

“Cartiere Carrara vanta una tradizione ultrasecolare, costellata di successi e confermata dall’eccezionale crescita realizzata nell’ultimo decennio. Un’eredità di passione e competenze distintive della quale faremo tesoro e sulla quale costruiremo un futuro di ulteriore crescita, tenendo al centro le persone. Maestranze da sempre la nostra più importante risorsa, e lavorando con crescente impegno per confermare e consolidare la fiducia che il mercato ci riconosce per qualità e affidabilità”. Ha detto il dottor Gaetano Ievolella.

Mario Carrara

Gaetano Ievolella