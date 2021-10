Riparte il tour Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo

Il programma di Intesa Sanpaolo Imprese Vincenti per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane è giunto alla sua terza edizione selezionando 112 aziende.

Nella tappa dedicata a Filiere e Territorio vengono presentate le 14 PMI vincenti. AKU Italia (Treviso), Alas Meccanica (Bari), Antica Valserchio (Lucca),B&T Management (Ragusa), Bruno (Avellino), Calabra Maceri e Servizi (Cosenza),. Inoltre Enolgas Bonomi (Brescia), Eurofork (Torino), Hinowa (Verona), OMA (Perugia), Osai Automation System (Torino), Palazzani Industrie (Brescia), Sifar Placcati (Perugia) e Unifarco (Belluno).

Diecimila PMI coinvolte

Per sostenere le filiere produttive Intesa Sanpaolo propone quindi soluzioni creditizie e consulenziali che guardino al futuro del Made in Italy. Durante l’emergenza Covid-19 la banca ha potenziato il programma per mitigare l’impatto dell’emergenza sulle piccole aziende di molte filiere produttive. Ha destinato quindi alle filiere italiane un plafond di 10 miliardi di euro di nuovo credito, unendo le proprie forze a quelle delle aziende a capo di una filiera produttiva.

Questo per aiutare le Pmi eccellenti a superare le difficoltà causate dalla pandemia e avviare piani di rilancio e di crescita. Ad oggi Intesa Sanpaolo ha sviluppato più di 780 filiere, con il coinvolgimento di oltre 19.000 fornitori, per un giro d’affari che supera i 91 miliardi di euro.

Dall’avvio di Imprese Vincenti, nel 2019, sono state quasi 10.000 le imprese coinvolte nelle candidature, con un trend crescente di adesione, a conferma della vivacità delle PMI. Imprese Vincenti 2021 quindi si concentra sul tema del rilancio e punta alla centralità del sistema delle imprese come motore della ripartenza del Paese. Confermata anche la collaborazione con i partner Bain&Company. Oltre a ELITE, Gambero Rosso, Cerved e Microsoft Italia, a cui quest’anno si sono aggiunti Nativa, Circularity e Coldiretti.

Stefano Barrese responsabile Banca dei Territori Intesa Sanpaolo

«Durante la pandemia ci sono state aziende che hanno continuato a valorizzare il made in Italy sia all’interno delle proprie filiere di riferimento anche fuori dai confini nazionali. Hanno svolto la propria attività in maniera sostenibile sul piano economico-sociale e ambientale. Imprese che sanno quanto sia vitale il rapporto con i propri fornitori. In virtù di una relazione di filiera hanno saputo adattare produzioni, reagire e resistere.

Hanno generato direttamente o indirettamente un impatto positivo per il territorio. A queste imprese Intesa Sanpaolo ha da tempo dedicato programma Sviluppo Filiere, che riconosce nelle filiere una risorsa distintiva tutta italiana».

Le imprese vincenti della tappa Filiere e Territorio

AKU ITALIA Srl

AKU è il marchio di un calzaturificio italiano che produce scarpe da montagna per alpinismo e trekking, per le attività venatorie e per il tempo libero. Sede: Montebelluna (Treviso) – Sito www.aku.it

ALAS MECCANICA Srl

Alas Meccanica è un’azienda nata nel 1976 che ha fatto del miglioramento, affidabilità e ricerca incessante della customer satisfaction il suo cavallo di battaglia. Il suo core business è la realizzazione di alberi di trasmissione per macchine centrifughe multistadio su ingegneria del cliente. Sede: Molfetta (Bari) – Sito www.alasmeccanica.it

ANTICA VALSERCHIO SRL

Antica Valserchio produce tessuti per accessori, abbigliamento e arredamento per i marchi più importanti del fashion system internazionale. È l’unica azienda tessile italiana a offrire produzioni di tessuti ortogonali realizzati con quattro diverse tecnologie di tessitura. Sede: Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) – Sito www.anticavalserchio.com

B&T MANAGEMENT Srl

Dal 2010 Mutika è la prima e unica Experience Management Company (EMC) italiana che crea esperienze uniche in Italia e nel mondo. Opera da oltre 10 anni nel settore degli eventi e la sua consulenza risponde alla necessità di fornire esperienze creative e personali per ogni occasione. Sede: Modica (Ragusa) – Sito https://www.mutika.it/

BRUNO Srl

La Bruno sviluppa e progetta gruppi elettrogeni per il mercato globale ed è specializzata nella produzione e nell’erogazione di servizi nel settore energetico. Con oltre 40 anni di esperienza nel settore, l’azienda investe in ricerca e innovazione. Sede: Grottaminarda (Avellino) – Sito www.brunogenerators.it

CALABRA MACERI E SERVIZI SpA

Calabra Maceri e Servizi è una delle aziende leader nel settore della gestione integrata dei rifiuti e della progettazione e gestione di impianti di biodigestione anaerobica in Italia. Sede: Rende (Cosenza) – Sito www.calabramaceri.it

ENOLGAS BONOMI SpA

Enolgas è un marchio di garanzia che racchiude l’esperienza decennale di Enolgas Bonomi, una realtà leader nel settore delle valvole a sfera in ottone e dei sistemi per l’automazione domestica. Nata nel 1960 come impresa famigliare, è oggi un gruppo con una presenza a livello nazionale ed internazionale. Sede: Concesio (Brescia) – Sito www.enolgas.it

EUROFORK SpA

Con più di vent’anni d’esperienza nel settore della movimentazione automatica, Eurofork è un punto di riferimento mondiale per la produzione di forcole telescopiche. Oltre a sistemi pallet shuttle per il settore intralogistico. L’azienda italiana, diventata recentemente Benefit Company, è riconosciuta anche come solution maker dai system integrators mondiali nel settore intralogistico. Sede: Roletto (Torino) – Sito www.eurofork.com

HINOWA SpA

Innovazione, spirito di intraprendenza e grande professionalità sono alla base della filosofia di Hinowa nella realizzazione di macchine per operazioni in altezza e movimento terra. La produzione si compone di piattaforme aeree da 13 a 33 mt di altezza. Ma non solo. Anche di minidumpers in vari modelli da 400 a 2.900 kg di portata, carri cingolati con portata fino a 24 ton e transpallet cingolati Serie TP fino a 1,8 t di portata. Sede: Nogara (Verona) – Sito www.hinowa.com

OMA SpA

OMA è una società italiana fondata nel 1948 che opera nel mercato aerospazialemondiale. Fornisce soluzioni per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di aerostrutture integrate, sistemi e componenti di bordo idraulici ed elettromeccanici. Nonché servizi di supporto per aerei ed elicotteri militari. Sede: Foligno (Perugia) – Sito https://www.omafoligno.it/

OSAI AUTOMATION SYSTEM SpA

Fondata nel 1991 da Carlo Ferrero, Osai A.S. opera nel settore dell’automazione dei processi industriali con soluzioni basate su sistemi standard o macchine speciali per assemblaggio. Sede: Torino – Sito www.osai-as.com

PALAZZANI INDUSTRIE SpA

Palazzani è una realtà industriale con oltre 85 anni di storia, specializzata nella progettazione e realizzazione di piattaforme di sollevamento e mini gru. Sede: Paderno Franciacorta (Brescia) – Sito www.palazzani.it

SIFAR PLACCATI Srl

Sifar Placcati è un’azienda italiana che da oltre 50 anni produce pannelli in legno destinati al settore dell’arredo, settore nautico, serramenti, e caravan. Sede: San Giustino (Perugia) – Sito WWW.SIFARPLACCATI.COM

UNIFARCO SpA

Unifarco è una società per azioni che propone prodotti cosmetici, nutraceutici, dermatologici e di make-up efficaci, sicuri e accessibili. Ma non solo. Si rivolge esclusivamente al canale farmacia collaborando con oltre 5.000 farmacisti europei (di cui oltre 2.700 in Italia). Sede: Santa Giustina (Belluno) – Sito www.unifarco.it

Per vedere le tappe del digital tour Imprese Vincenti 2021 e per approfondimenti è disponibile il link: https://group.intesasanpaolo.com/it/sezione-editoriale/eventi-progetti/tutti-i-progetti/economia/imprese-vincenti

Share