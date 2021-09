Intesa Sanpaolo: cresce la fiducia consumatori. PIL al 5,7%

Secondo il macro rapid response di Intesa Sanpaolo la fiducia dei consumatori italiani si trova ai massimi storici tornando a salire in questo mese di settembre dopo la flessione di agosto. Il morale delle imprese ha registrato una nuova correzione. Lo spaccato settoriale offre un quadro diversificato, con una contenuta flessione nel manifatturiero, una contrazione nel commercio al dettaglio e un rimbalzo per costruzioni e servizi.

Indice di fiducia della famiglie sale a 119,6

L’indice di fiducia delle famiglie ha riportato un ampio rimbalzo a 119,6 a settembre, dopo che ad agosto era sceso a 116,2. L’indice raggiunge così un nuovo massimo storico dall’inizio delle rilevazioni (1998). Tutte le principali componenti hanno registrato un miglioramento marcato per quanto riguarda la valutazione del clima corrente e la situazione economica nazionale. Anche le preoccupazioni relative alla disoccupazione sono calate (al livello più basso dallo scoppio della pandemia).

Indice delle imprese in leggero calo a 113,8

Secondo Intesa Sanpaolo l’indice composito di fiducia delle imprese è invece diminuito, per il secondo mese consecutivo, a 113,8 a settembre da 114,2 di agosto. Tuttavia, lo spaccato settoriale è misto: il morale è migliorato nei servizi (a 112,3 da 111,8), un massimo dal 2007, e nelle costruzioni (a 155,5 da 153,8). Si tratta della seconda lettura più alta mai rilevata dopo il record storico di 158,6 toccato lo scorso luglio. La fiducia è invece diminuita leggermente nel manifatturiero e, in maggior misura, nel commercio al dettaglio.

L’indice di fiducia delle imprese manifatturiere è calato per il secondo mese di fila (anche se meno delle attese) a settembre, a 113 da un precedente 113,2. I giudizi sugli ordinativi sono risultati poco variati (in aumento le commesse interne). Ma le imprese secondo Intesa Sanpaolo hanno riportato un minor ottimismo prospettico relativamente a produzione e ordini futuri.

La fiducia delle imprese non cresce

Le aspettative per l’economia e per l’occupazione sono tornate a salire dopo la flessione registrata nel mese precedente. Le attese sui prezzi sono diminuite per il secondo mese consecutivo, rimanendo comunque su livelli storicamente molto elevati (29,9 contro il massimo storico di 31,8 toccato in luglio).

In sintesi, le indagini hanno offerto indicazioni miste, ma secondo Intesa Sanpaolo gli aspetti positivi sono prevalenti. Infatti, le preoccupazioni per la “quarta ondata” pandemica in corso non sembrano aver pesato sul morale delle famiglie né su quello delle aziende operanti nel settore dei servizi. Sul fronte industriale stiamo assistendo a una moderata decelerazione della ripresa dopo i ritmi di crescita molto elevati visti nei mesi precedenti; prosegue invece la fase di decisa espansione nelle costruzioni.

Il testimone della crescita dall’industria ai servizi

Il testimone della crescita è già passato dall’industria ai servizi. Consumi dal lato della domanda e servizi dal lato dell’offerta saranno i principali motori di crescita nei prossimi trimestri. Anche se la decelerazione in corso nel manifatturiero dovesse accentuarsi, il contributo dei servizi appare tale da compensare un eventuale minore dinamismo prospettico degli altri comparti. Nei servizi, i margini di recupero dopo i drammatici effetti della pandemia restano consistenti. Il valore nel 2° trimestre 2021 restava del 5% inferiore ai livelli di fine 2019 per l’insieme dei servizi, del 9,4% per commercio, trasporto, alloggio e ristorazione, e del 14,4% per altre attività. In questo scenario, abbiamo di recente rivisto al rialzo la nostra stima di crescita per il PIL italiano quest’anno, al 5,7%. Tuttavia, anche dopo la revisione, i rischi su questa stima appaiono chiaramente orientati al rialzo.

Share