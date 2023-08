Il nuovo Eldorado per le Pmi? Il Vietnam

Atterrando a Ho Chi Minh City e Hanoi si percepisce che le infrastrutture del Vietnam hanno bisogno di essere sviluppate. Il Paese intende spendere 30 miliardi di dollari nei prossimi 3-5 anni per modernizzare le reti autostradali e logistiche, che rappresentano alcuni dei principali colli di bottiglia per far crescere gli Investimenti Diretti Esteri nel Paese. Il Vietnam dovrebbe essere l’economia a più rapida crescita dell’ASEAN, con una crescita del Pil pro capite del 9,7% circa nei prossimi anni.

Spenderà 30 mld di dollari nei prossimi 3 anni per modernizzarsi

Negli ultimi anni, il Vietnam e il resto dell’ASEAN hanno beneficiato degli spostamenti delle catene di approvvigionamento globali e il Paese sta diventando un nuovo polo manifatturiero. Attira sempre più investimenti esteri da parte di aziende globali come Apple, Samsung e Intel. Le delocalizzazioni dalla Cina al Vietnam sono ancora concentrate nella produzione a basso valore aggiunto, come l’assemblaggio finale. Un ambito nel quale il Vietnam ha un vantaggio comparato notevole grazie ai costi di manodopera più bassi.

Ha aumentato i tassi di interesse

Nell’ultimo anno, il Vietnam ha affrontato delle difficoltà causate da un deterioramento del mercato immobiliare e da un’improvvisa carenza di liquidità. Una carenza dovuta alla repressione della corruzione e alle riforme normative del mercato delle obbligazioni societarie. Questo, unito al rapido aumento dei tassi statunitensi, ha costretto la Banca di Stato del Vietnam ad aumentare i tassi allo stesso ritmo per mantenere la stabilità valutaria.

La Banca di Stato del Vietnam sta contenendo la crescita dei prestiti

A distanza di sei mesi, la situazione è migliorata in modo significativo, grazie alle misure adottate dalla banca centrale per migliorare la liquidità e al forte calo dei tassi di interesse. Favorito dall’allentamento delle pressioni inflazionistiche. La Banca di Stato del Vietnam abbia adottato un approccio pragmatico per contenere l’eccessiva crescita dei prestiti. Limitando così i problemi di qualità degli asset a livello di sistema. Prevediamo una forte crescita strutturale in Vietnam, sostenuta da una popolazione giovane e da redditi in aumento. Si stima che 37 milioni di persone entreranno nella classe media.

Si prevede una crescita dei consumi interni

Ci aspettiamo che questo sostenga un trend di consumi interni estremamente forte nei prossimi anni, con una crescente penetrazione del retail moderno e della formalizzazione. Ci aspettiamo che l’aumento del Pil pro-capite fornisca un sostegno strutturale a una domanda abitativa estremamente forte nei prossimi anni. L’accessibilità economica rimane buona, soprattutto per la classe media. Mentre l’offerta di alloggi rimane limitata a causa del rallentamento delle licenze rilasciate negli ultimi 2-3 anni.

In crescita anche la domanda abitativa

Ciò significa che entro la fine del 2025 ci sarà una domanda abitativa non soddisfatta di un milione di case. Un sopralluogo presso il più grande costruttore del Paese ha mostrato il futuro passaggio a cittadine moderne in Vietnam, dotate di ospedali e scuole. Dove ogni complesso è stato equipaggiato con caricabatterie per veicoli elettrici.

Valutazioni molto attraenti

Sebbene il mercato sia risalito dai minimi del novembre 2022, le valutazioni del Vietnam appaiono molto attraenti, in termini di rapporto prezzo/utile, che sono vicini ai minimi degli ultimi 10 anni. Il problema principale per gli investitori internazionali rimane quello delle rigide limitazioni alle proprietà straniere. Nonostante la presenza di aziende di alta qualità, questi limiti riducono il set di opportunità solo a poche imprese. A lungo termine, riteniamo che questi problemi scompariranno.

Il problema è che il Vietnam è stato per molti anni nella watchlist dell’indice dei mercati emergenti. Questo nonostante l’attuazione di una scadenza autodefinita al 2025 per completare le riforme gli consentirebbero di passare allo status di “mercato emergente”. I rischi di non rispettare questa scadenza sembrano elevati. Gli incontri sul campo suggeriscono che questi ritardi sono stati causati da lotte intestine tra le istituzioni statali. In un’ottica di lungo periodo, riteniamo che nella regione asiatica il Vietnam sarà un Paese interessante in cui investire, grazie a molteplici fattori tematici come i consumi interni e la finanziarizzazione.

Ashna Yarashi-Shah, Emerging Markets Equity, RBC BlueBay

Ashna Yarashi-Shah, Emerging Markets Equity, RBC BlueBay