Digital China Week, come comunicare e vendere in Cina

Dall’8 al 10 novembre, prende il via la seconda edizione della Digital China Week. Tre giornate di formazione dove apprendere, da esperti del settore e da aziende presenti sul mercato, preziosi insight per sviluppare un business di successo in Cina.

Tre giornate di formazione sul mondo digitale cinese

L’iscrizione all’evento, completamente gratuito e fruibile online, permette ai partecipanti di capire e sfruttare le dinamiche del mercato asiatico.

I partner che prendono parte all’iniziativa

East Media, agenzia parte del Gruppo Triboo è specializzata in Digital Marketing ed e-​commerce per i mercati asiatici, Italy China Council Foundation. L’organizzazione supporta istituzioni e imprese per promuovere gli scambi tra Italia e Cina. Come Alibaba Group, azienda tecnologica che serve quasi un miliardo di consumatori attivi in Cina, Ant Group, proprietario e gestore di Alipay e Alipay+. E inoltre Tencent Cloud, un fornitore di servizi cloud leader a livello internazionale che offre un’unica soluzione China Connect alle imprese per espandere le loro attività in Cina.

Focus su tendenze, strategie e piattaforme per vendere online in Cina

Il webinar è dedicato alle aziende interessate a posizionarsi e vendere online in Cina, grazie ad uno strategico utilizzo dei social media e del live-streaming. E grazie all’attivazione di Key Opinion Leader per portare il traffico verso l’e-commerce e gli store online.

Digital China Week il Programma

Manuela Brega, Business Development Manager Fashion & Luxury, Alibaba Group

“Guardando alla Cina oggi, possiamo avere un’anticipazione di quello che sarà il futuro dell’innovazione in ambito retail. I consumatori cinesi sono ‘mobile-first’, abituati a un’esperienza d’acquisto fortemente digitalizzata e soprattutto amano il Made in Italy. E’ per questo fondamentale per i brand italiani saper cogliere al meglio le nuove opportunità per avere successo in Cina, tramite una strategia digitale vincente in grado di ingaggiare il consumatore cinese, ben diverso da quello del mondo occidentale.”

Luigi J. L., Growth & Partnership Manager for Southern Europe, Alipay+

“L’Asia è in generale una grande fonte di ispirazione continua per chi si occupa di pagamenti digitali, o per chi usufruisce delle infinite possibilità dei pagamenti digitali nell’interfacciarsi con i clienti dall’Asia. Grazie ad Alipay+, i merchant italiani potranno dialogare con un bacino di più di un miliardo di clienti mobile-native nella loro lingua, ossia offrendo comodamente l’esperienza di acquisto che preferiscono e di cui si fidano.”

Francesco Boggio Ferraris, Academy Director, Italy China Council Foundation (ICCF)

“I brand devono affrontare scenari sempre più articolati in Cina. Da un lato si aspettano la definitiva consacrazione di trend che hanno segnato gli ultimi anni di comunicazione e marketing digitale, come Metaverso, NFT, live streaming e-commerce e l’ascesa definitiva delle città di seconda fascia e dei consumi dei linglinghou, i nati dopo il 2000. D’altro canto, devono costruire strategie flessibili che tengano costantemente in considerazione l’intervento politico nel settore.”

Emanuele Vitali, co-founder di East Media

“Il digitale in Cina rappresenta un imprescindibile stile di vita con piattaforme differenti da quelle occidentali e tendenze che nascono qui prima di altrove. Pensiamo al live streaming o al social commerce. East Media è da sempre il punto di riferimento per le aziende italiane che vedono la Cina come un mercato strategico. Un partner certificato dai principali player cinesi, che avvicina i brand al consumatore finale con un team interculturale nelle sedi di Milano e Shanghai.”

Poshu Yeung, Senior Vice President, Tencent Cloud International

“Grazie alla nostra esperienza sul territorio e alla nostra copertura globale, riteniamo che Tencent Cloud sia il partner preferito da molte aziende straniere per entrare in contatto con i consumatori cinesi. Grazie all’ecosistema digitale di Tencent e agli oltre 20 anni di esperienza in Cina siamo in grado di fornire loro soluzioni cloud one-stop e strumenti digitali per coinvolgere efficacemente i consumatori cinesi ed espandere la loro presenza sul mercato.”