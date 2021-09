Vitrum: in mostra le tecnologie del vetro a Milano dal 5 all’8 ottobre

Torna Vitrum il salone internazionale delle macchine, attrezzature e impianti per la lavorazione del vetro piano e cavo, del vetro e dei prodotti trasformati. Appuntamento a Fieramilano Rho dal 5 all’8 ottobre, in parziale concomitanza con EMO MILANO 2021 (4-9 ottobre), la mondiale della macchina utensile ospitata da Italia e Germania. Concomitanza anche con Made in Steel (5-7 ottobre), la principale conference & exhibition del Sud Europa dedicata alla filiera siderurgica.

Vitrum ospiterà i maggiori player italiani specializzati nelle tecnologie e la lavorazione del vetro piano e cavo, del vetro e dei prodotti trasformati. Alla manifestazione (Pad. 22-24) parteciperanno le più importanti realtà del settore, con 120 espositori, oltre a migliaia di visitatori prenotati.

Due le grandi novità dell’edizione Vitrum 2021

La prima è Vitrum Life (Vitrumlife.it) è l’anima digitale della manifestazione costantemente aggiornata sul mondo del vetro. Novità dagli espositori, andamento del mercato, approfondimenti tecnici, news relative ai settori applicativi del vetro e altro ancora. La seconda è l’organizzazione di un evento “fuori fiera” che coinvolgerà anche il pubblico dei non addetti ai lavori. Si tratta della Vision Milan Glass Week (5-8 ottobre). Organizzata da Vitrum in collaborazione con Milano Wine Week (2-10 ottobre 2021), sarà animata da eventi, laboratori, incontri in Piazza Gae Aulenti.

Tra EMO Milano e Made in Steel

Vitrum si svolgerà in parziale concomitanza con due importanti eventi fieristici internazionali: EMO MILANO 2021 (4-9 ottobre), la mondiale della macchina utensile alternativamente ospitata da Italia e Germania. Ma non solo. Dal 5 al 7 ottobre si svolge anche Made in Steel (5-7 ottobre), la principale conference & exhibition del Sud Europa dedicata alla filiera siderurgica. La parziale contemporaneità delle tre manifestazioni, che rappresentano settori industriali strategici, moltiplicando le presenze potrà accrescere le opportunità di business e di networking. Sia per i visitatori che per gli espositori. Sarà inoltre promossa la permeabilità dei tre eventi internazionali, in modo da facilitare la circolazione dei visitatori nel quartiere fieristico di Rho.

