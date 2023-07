Quid aggancia PayDo e integra PlickUp

Quid Informatica annuncia una partnership con PayDo, fintech italiana che ha sviluppato una suite di servizi tecnologici a valore aggiunto per innovare l’esperienza di incassi e pagamenti. L’accordo prevede l’integrazione di PlickUp all’interno di Qinetic, piattaforma ideata e sviluppata da Quid Informatica e già utilizzata da primari gruppi bancari.

Banche e società finanziarie con Qinetic potranno sfruttare PlickUp

Quid Informatica è riconosciuta dal mercato come fornitore leader di soluzioni e servizi per le istituzioni bancarie e finanziarie italiane nell’area Crediti. Questo grazie sia all’esperienza nello sviluppo di soluzioni integrate che al prodotto Qinetic. Creata nel 2016, e dal 2021 presente sul Cloud di IBM, Qinetic è una piattaforma che permette di gestire l’intero ciclo di vita dei processi del credito. Fornisce al settore dei servizi finanziari un prodotto a microservizi, cloud-ready, full digital e che dialoga con applicativi esterni attraverso API.

Consente di inviare richieste di pagamento digitali utilizzando il numero di telefono o l’indirizzo email del debitore

Grazie alla partnership, nata nell’ambito delle relazioni promosse da Fintech District, banche e società finanziarie clienti di Quid Informatica potranno sfruttare le funzionalità di PlickUp. Digitalizzare e semplificare il processo di pagamento delle rate. Questo servizio consentirà di inviare richieste di pagamento digitali, anche massive e con periodicità ricorrente. Inoltre offre ai debitori diverse opzioni di pagamento, quali carte di credito e bonifici bancari, e garantendo una riconciliazione nativa degli incassi.

Massimo Barucci, Financial Services Director di Quid

“La distribuzione di soluzioni digitali, moderne ed efficienti per l’innovazione dei processi come PlickUp, è la filosofia alla base di Qinetic e delle nostre soluzioni per la Banca Digitale. La partnership con PayDo rafforza la nostra proposta e mette a disposizione dei nostri Clienti uno strumento nativamente digitale. Uno strumento che gestisce il colloquio diretto con l’utente finale”.

Erjon Metko, Chief Revenue Officer di PayDo

“L’ecosistema di soluzioni di PayDo nasce dall’esigenza di banche e aziende di trovare servizi di pagamento facilmente integrabili, sicuri. Inoltre riducano costi operativi e di incasso. In particolare, nel processo di cash collection è fondamentale mettere a disposizione dell’utente finale uno strumento che garantisca flessibilità e un elevato livello di user experience. La partnership con Quid Informatica consente a chi sceglie Qinetic di ottimizzare i processi di cash collection. Otterròà una gestione dei flussi economici dell’attività più semplice e chiara, unendo la fase di pagamento a quella di comunicazione”.

Chi è Quid Informatica

Fondata nel 1987, diretta da Stefano Bertoli e presieduta da Elio Catania, è controllata dal fondo di private equity Equinox. Quid Informatica è considerata uno dei più affidabili e innovativi fornitori di tecnologie per il settore dei servizi finanziari, partner di riferimento per i processi di trasformazione digitale. Nel 2022 il Gruppo ha generato ricavi per 45,6 milioni di euro, con un EBITDA di 10,2 milioni di euro. Quid ha in corso un intenso piano di sviluppo nel settore dei financial services. Testimoniato dall’ acquisizione, nel giugno 2023, delle quote di maggioranza dell’outsourcer bancario Cabel Industry.

Chi è PayDo

PayDo è una startup italiana B2B attiva nel mondo fintech, a mercato dal 2018, che ha sviluppato una suite di servizi a valore aggiunto per innovare l’esperienza dei pagamenti. In particolare, le soluzioni PayDo, integrabili tramite APIs e/o con soluzioni plug & play, sono offerte a Banche, Aziende, Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica. Obbiettivo? digitalizzare e semplificare i loro processi di incasso e pagamento, migliorando l’esperienza dell’utente finale, tramite mobile.