eSoda sceglie la fintech HiPay per GoCamera.it

eSoda è la digital company specializzata in commercio online che ha scelto i pagamenti digitali del gruppo Fintech internazionale HiPay per la piattaforma e-commerce GoCamera.

I clienti di GoCamera.it, specializzata nella vendita online di prodotti e servizi per gli appassionati di fotografia, potranno acquistare online attraverso un processo accessibile da qualsiasi device. Potranno scegliere tra differenti metodi di pagamento internazionali tra cui i circuiti American Express, Visa e Mastercard. Inoltre potranno effettuare un pagamento in contanti presso le ricevitorie tramite SisalPay/Mooney.

Il fintech cresce nonostante il calo dei consumi

Nel 2020 i pagamenti digitali hanno raggiunto 5,2 miliardi di transazioni. Nonostante il calo dei consumi del 13% dovuto alla pandemia di Covid-19, c’è stato un aumento dal 29% al 33% del valore totale dei pagamenti a 268 miliardi di euro. La partnership tra HiPay ed eSoda si posiziona in questo contesto di forte sviluppo dei pagamenti online, in cui l’e-commerce si è dimostrato un canale di vendita determinante per i retailer. Specialmente nei periodi di chiusura delle attività, con una crescita del 31% rispetto all’anno precedente.

GoCamera è uno dei principali punti di riferimento in Italia per gli appassionati di fotografia e videomaking. Lo shop online conta 71.000 clienti ed è affiancato da una vasta community di più di 330.00.000 appassionati. A differenzia degli altri shop online GoCamera offre anche corsi di formazione su fotografia ed editing tramite.

Paola Trecarichi general manager di HiPay Italia

“È un ottimo segno che i consumatori abbiano mostrato fiducia crescente verso i pagamenti digitali. Siamo lieti di essere al fianco di eSoda per fornire loro l’innovazione tecnologica dei nostri servizi. Integrando le soluzioni di HiPay, eSoda sarà in grado di potenziare la presenza online di GoCamera.it, anche sul mercato estero”.

