Quando la finanza corre più veloce… La Marzocco da enduro

La Marzocco, produzione di macchine da caffè professionali e domestiche di alta gamma (De’ Longhi), accelera il proprio percorso di innovazione della Tesoreria. A guidare l’evoluzione è la Group Treasury Manager Caterina Bessi, (nella foto) forte di oltre vent’anni di esperienza nel Credit & Treasury Management internazionale. Lo farà insieme a Piteco, software house italiana specializzata in soluzioni per tesoreria e pianificazione finanziaria, parte del Gruppo Zucchetti.

L’azienda fiorentina, prossima al traguardo dei 100 anni, nasce come piccola officina artigianale negli anni ’20 e cresce fino a diventare un riferimento mondiale dello specialty coffee. La svolta arriva negli anni ’80 con l’ingresso nel mercato statunitense e la partnership con Starbucks, che consolida la reputazione globale del brand. Oggi La Marzocco conta 14 società e 800 dipendenti, sostenuta da una crescita internazionale rapida e costante.

Prima della collaborazione con Piteco, le attività di Tesoreria erano distribuite tra diverse entità operative, con processi eterogenei per Paesi e fusi orari. L’espansione globale e la complessità dei flussi finanziari hanno reso necessario un sistema unico, capace di garantire visibilità immediata, presidio del rischio e standardizzazione tra normative e valute differenti.

Con Piteco Evo, piattaforma adottata da oltre 650 gruppi nel mondo, La Marzocco ha introdotto un backbone operativo che centralizza la liquidità del Gruppo. E inoltre armonizza le procedure, struttura il cash pooling e garantisce un’operatività coerente in tutte le geografie. I benefici sono già evidenti. Maggiore visibilità sui saldi e sui fabbisogni di cassa, riduzione dei tempi operativi e automatizzazione dei flussi di pagamento e incasso.

La Marzocco conquista un sistema di Tesoreria completamente integrato

Dal 2026 partirà il rollout globale del modello nelle principali country extra-EU, tra cui Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Thailandia e Cina. Un ruolo centrale è affidato anche alla sicurezza. La partnership tra Piteco e SisID, fintech francese specializzata nella prevenzione delle frodi finanziarie, introduce controlli automatizzati sulle coordinate bancarie a livello internazionale. E inoltre riduce il rischio operativo nei pagamenti cross-border. La soluzione antifrode Piteco rafforza l’intera catena del processo di pagamento, dal controllo delle coordinate fino all’invio sicuro verso gli istituti bancari. Con un’ulteriore tutela garantita dall’assicurazione integrata SisID, mai attivata dal 2016.

Caterina Bessi, Group Treasury Manager di La Marzocco

«Collaborazione, innovazione e sicurezza sono aspetti fondamentali del nostro lavoro. La crescita internazionale è stimolante dal punto di vista umano e culturale, ma anche organizzativo. Grazie ai partner strategici abbiamo trasformato le esigenze del Gruppo in un modello operativo che garantisce processi più rapidi, controlli dinamici, visibilità integrata e decisioni più tempestive e sicure.»

Paolo Virenti, CEO di Piteco

«La complessità dei mercati globali richiede modelli di Tesoreria capaci di garantire controllo, velocità e sicurezza su scala internazionale. La collaborazione con La Marzocco dimostra come centralizzazione, automazione e presidi antifrode possano convergere in un’unica piattaforma, trasformando la Tesoreria in un abilitatore strategico della crescita.»