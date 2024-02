PMI deboli nel controllo di fatture e pagamenti

I responsabili acquisti di PMI e grandi aziende di nove Paesi europei lamentano debolezze nel processo di fatturazione e pagamenti pur avendo digitalizzato il sistema degli acquisti indiretti.

Indagine sulle PMI condotta da AirPlus International

AirPlus International ha intervistato 534 responsabili acquisti di PMI di Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Svizzera e UK. Per acquisti indiretti si intende la spesa per beni e servizi necessari all’operatività e al business. Come IT, marketing, Telco, logistica, facility e che non afferiscono direttamente alla produzione.

L’indagine di AirPlus rileva luci e ombre su questo tema

L’80% delle aziende intervistate in Europa afferma di aver già digitalizzato i processi procurement con un programma o una piattaforma specifica (e-procurement). Le soluzioni più frequenti sono quelle sviluppate internamente (menzionate dal 25% dei partecipanti all’indagine), seguite da IBM Procure (12%), SAP Concur Invoice (11%) e Coupa (7%).

E-procurement e processi codificati sono ormai la norma

La maggioranza delle PMI intervistate (64%) dispone di un processo standardizzato per gli acquisti indiretti. Mentre il 28% sta pianificando di implementarne uno. Ma il controllo fatture e pagamenti costituisce ancora un’area di debolezza. La maggior parte delle PMI che hanno partecipatp al sondaggio identifica ampi margini di miglioramento per quanto concerne le politiche di acquisto della propria azienda. Soprattutto nei processi procure-to-pay.

Aree di inefficienza

Le aree di inefficienza riguardano il controllo delle fatture (menzionate dal 54%), ma anche i pagamenti

(43%) e gli ordini (31%). Solo il 16% degli intervistati è completamente soddisfatto del processo. La domanda circa i sistemi di pagamento abituali per gli acquisti indiretti mostra un quadro frammentato. I bonifici bancari sono il sistema maggiormente utilizzato (menzionato dal 45%), seguito dalle carte di credito fisiche o virtuali (rispettivamente 43% e 39%). Un terzo dei rispondenti (33%) ha dichiarato che i dipendenti in azienda anticipano pagando di tasca propria e vengono poi rimborsati.

Stefan Waelde, Head of Business Development B2B Payments di AirPlus

“Le aziende hanno la consapevolezza che i processi d’acquisto devono essere digitalizzati e stanno investendo in questa direzione. Nonostante ciò, non ci sorprende che i manager aziendali vedano ancora aree di miglioramento nell’area dei pagamenti. Pagamenti via bonifico, contanti e anticipi da parte dei dipendenti comportano ancora molto lavoro manuale e perdita di tempo. Specialmente per quegli acquisti da piattaforme online, di servizi web. Così come per acquisti occasionali ad hoc dovuti a necessità improvvise. In più, le aziende si perdono in questo modo informazioni importanti che potrebbero aiutarle nell’ottimizzazione della spesa e nel controllo delle fatture.

Sistemi di pagamento come le carte di credito virtuali forniscono tutte le informazioni e i dati necessari. E inoltre possono essere generate facilmente e velocemente, per poi essere utilizzate da ogni dipendente all’interno di determinate regole. È importante che le aziende si attrezzino con queste soluzioni. Visto che sempre più ordini avvengono online e richiedono pagamenti tramite carta”.

AirPlus esperto nei pagamenti aziendali

Negli ultimi anni AirPlus ha ampliato la propria offerta di prodotti trasformandosi da esperto in pagamenti business travel a esperto in pagamenti aziendali. L’azienda ha introdotto carte di credito virtuali per il pagamento di

servizi come software, attrezzature per ufficio e pubblicità online. Inoltre ha stretto partnership con i principali player del settore procurement. Per esempio con Coupa, Mazepay, THL Pay, Piteco e PlusAdvance. In tutto, AirPlus collega più di 4.000 partner e fonti dati. E inoltre collabora con più di 60 fornitori di servizi IT per assicurare che

soluzioni di pagamento integrate in modo automatizzato all’interno di tutti gli ecosistemi dei clienti.

Chi è AirPlus International

AirPlus International è una multinazionale specializzata nella fornitura di soluzioni di pagamento, rendicontazione e analisi delle spese aziendali, con 53.000 clienti nel mondo. Le aziende e le agenzie di viaggio possono disporre di

una gamma di sistemi di pagamento virtuali, mobile e tramite carte di credito di plastica. Soluzioni che permettono di gestire, attraverso un unico conto centralizzato. E interfacciabile con i principali gestionali, le voci di spesa relative ai viaggi (biglietteria, autonoleggi, hotel, etc.) e le spese aziendali.