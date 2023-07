Per KraneShares ci sono 4 A-share cinesi da seguire

Secondo KraneShares le società quotate nella Cina continentale hanno un ruolo di rilievo nell’economia globale. Dal più grande produttore di batterie al mondo al più grande produttore di pannelli solari. Dal terzo produttore di veicoli elettrici al mondo a uno dei principali produttori di dispositivi medici. Oltre ad altre importanti multinazionali. Tuttavia, secondo KraneShares il mercato azionario della Cina continentale è poco rappresentato all’interno degli indici globali.

Il mercato delle A-share cinesi ha sovraperformato l’indice MSCI China

La ridotta esposizione degli indici a questo cruciale spaccato dell’economia globale ha posto gli investitori in una condizione sfavorevole. Nell’ultimo decennio, il mercato delle A-share cinesi ha sovraperformato l’indice MSCI China. Inoltre ha mostrato una bassa correlazione al mercato statunitense e ai mercati azionari globali.

Le A-share rappresentano il 50% del mercato azionario cinese per capitalizzazione di mercato

Le A-share rappresentano il 50% del mercato azionario cinese per capitalizzazione di mercato. Ma solo il 16% dell’indice MSCI China [1]. Riteniamo che includere nei portafogli un’esposizione dedicata alle 50 A-share più grandi e più liquide possa ridurre la volatilità e migliorare i rendimenti dell’allocazione in Cina.

CATL

Fondata nel 1999 a Ningde, nella provincia del Fujian, è produttore di batterie per l’elettronica di consumo, Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL). E’ diventata il più grande produttore di batterie al mondo. L’azienda fornisce batterie a molti produttori di automobili, tra cui Ford e BMW. Attualmente l’azienda offre una delle migliori gamme di batterie per veicoli elettrici sul mercato con il modello di batteria “Qilin”.

Capitalizzazione di mercato: 138 miliardi di dollari.

Fatturato 2022: 46 miliardi di dollari.

Margine netto 2022: 9%.

Tasso di crescita medio annuo dei ricavi a 5 anni: 102%.

Tasso di crescita medio annuo dei ricavi a 5 anni di un’azienda globale paragonabile: 1% (Panasonic).

ZIJIN

Zijin Mining Group è una multinazionale mineraria che si occupa di esplorazione, estrazione e raffinazione di rame, oro, zinco, litio e alluminio. La maggior parte delle operazioni minerarie dell’azienda si svolge nella Cina continentale. Anche se la società è presente in varie località dell’Europa orientale, dell’Africa meridionale e del Sud America.

Capitalizzazione di mercato: 40 miliardi di dollari.

Fatturato 2022: 38 miliardi di dollari.

Margine netto 2022: 7%.

Tasso di crescita medio annuo dei ricavi a 5 anni: 27%,

Tasso di crescita medio annuo dei ricavi a 5 anni di un’azienda globale paragonabile: 6% (Antofagasta).

BYD, acronimo di “Build your dreams“, è uno dei maggiori produttori di veicoli elettrici al mondo. Nonostante si sia concentrata su veicoli commerciali e pubblici di grandi dimensioni, come gli autobus, BYD ha sviluppato una linea di veicoli di consumo di grande successo. BYD è anche nota per essere uno dei maggiori e più redditizi investimenti della leggendaria società di investimenti Berkshire Hathaway.[2]

Capitalizzazione di mercato: 103 miliardi di dollari.

Fatturato 2022: 59 miliardi di dollari.

2022 Margine netto: 4%.

Tasso di crescita medio annuo dei ricavi a 5 anni: 48%.

Tasso di crescita medio annuo dei ricavi a 5 anni di un’azienda globale paragonabile: 49% (Tesla).

LUXSHARE PRECISION

Luxshare Precision è un’azienda di hardware informatici specializzata in connettori di alta gamma. L’azienda è uno dei principali fornitori di Apple. Recentemente è stata incaricata da Apple di fornire componenti per i suoi prodotti di realtà aumentata di prima generazione[3].

Capitalizzazione di mercato: 29 miliardi di dollari.

Fatturato 2022: 30 miliardi di dollari.

2022 Margine netto: 4%.

Tasso di crescita medio annuo dei ricavi a 5 anni: 59%.

Tasso di crescita medio annuo dei ricavi a 5 anni di un’azienda globale paragonabile: 34% (AMD).

1) Gordon, Nicholas. “Charlie Munger says BYD was his best investment at Berkshire Hathaway – it’s ‘almost ridiculous’ how much it’s beating Elon Musk’s Tesla,” Fortune. February 16, 2023.

3) Li, Lauly. “Apple taps China’s Luxshare to develop augmented reality device,” Nikkei Asia. February 23, 2023.

Nella foto Henry Greene, Investment Strategist di KraneShares