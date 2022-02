Outbrain recluta un nuovo CMO

E’ Paul Knegten il nuovo chief marketing officer di Outbrain una delle principali piattaforme di recommendation dell’open web. Il manager avrà il compito di espandere le attività di marketing globale dell’organizzazione, dopo la recente IPO della società.

Knegten guiderà le iniziative marketing su scala globale di Outbrain e promuoverà il brand. Inoltre avrà la supervisione della pianificazione global e delle singole region. Avrà anche il ruolo di coordinare lo sviluppo e l’esecuzione dei programmi e delle campagne di marketing strategico e di prodotto.

Con un profondo background nell’ad tech, Knegten è cresciuto in brand leader quali Comcast, Yahoo!, MediaMath e altri. Prima di entrare in Outbrain è stato CMO di Beeswax – acquisita nel 2021 da FreeWheel di Comcast. Dopo l’acquisizione di Beeswax, Knegten si è unito a FreeWheel, piattaforma CTV, come senior marketing executive. Il manager porta la sua esperienza nel settore in iper crescita dell’ad tech in Outbrain alla luce anche dell’acquisizione di Video Intelligence AG.

Paul Knegten cmo di Outbrain

“Ho seguito Outbrain sin dalla sua fondazione. Siamo in un momento emozionante per la industry pubblicitaria che, secondo le proiezioni, supererà i 1.000 miliardi di dollari entro il 2025. E’ un’industria sempre meno dipendente dai cookie, che si muove verso piattaforme come Outbrain, capaci di offrire valore attraverso il contesto e una migliore esperienza utente”.

L’industria pubblicitaria globale è oggi pari a 766 miliardi di dollari e si prevede che raggiunga 1 trilione di dollari entro il 2025. La pubblicità digitale ha dominato gli annunci tradizionali quest’anno. Rappresentando circa il 64,4% del totale della pubblicità globale nel 2021, rispetto al 60,5% del 2020 e al 52,1% del 2019 (fonte).