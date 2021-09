Outbrain supporta la campagna digitale di Leroy Merlin

Outbrain piattaforma di recommendation dell’open web, ha supportato Leroy Merlin a superare i KPI della campagna primavera-estate 2021 della società.

Adottando le soluzioni standard smartad e Carousel di Outbrain, Leroy Merlin ha portato traffico di qualità al suo sito e aumentato la brand awareness. L’azienda serve 28 milioni di clienti attraverso 50 punti vendita specializzati in Italia. Sta cercando di far crescere la sua presenza digitale grazie ad Outbrain, prescelto come partner di native advertising.

Il formato Standard Smartad ha permesso a Leroy Merlin di estendere le proprie campagne a posizionamenti brand-safe, all’interno del network premium di Outbrain. Ha raggiunto un pubblico con un interesse maggiore. Questo ha migliorato le performance in termini di CTR media (0,17%) e di generazione di nuovi utenti (+34k). E ha quasi dimezzato il benchmark per la metrica Cost-Per-Session (-45%).

Il formato Carousel è un nuovo Smartad di Outbrain in grado di coinvolgere un bacino di utenti qualificati attraverso un’esperienza interattiva. Mostra le potenziali opzioni di arredamento per esterni con headlines e call-to-action chiare e personalizzate. Questa esperienza pubblicitaria ha consentito agli utenti di informarsi e di interagire con il brand, attraverso una varietà di contenuti.

“Siamo lieti di aver saputo apportare un contributo distintivo nella realizzazione della strategia digitale di Leroy Merlin per la collezione outdoor primavera-estate 2021”. Ha affermato Antonello Sessa, head of sales di Outbrain. “Con la tecnologia di Outbrain e ai nuovi Smartad di Outbrain, le campagne hanno superato gli obiettivi prefissati in fase iniziale. Il formato Carousel con le sue esperienze interattive si è dimostrato la scelta ottimale per aiutare il brand”.

“La tecnologia Outbrain ha diversi punti di forza che ha espressi in quest’attività dedicata ai nostri prodotti da giardino. La varietà dei formati, le audience qualificate, il network esteso ci hanno permesso di creare due campagne in una,. Abbiamo lavorato lungo tutto il funnel di conversione e presidiare allo stesso tempo diversi kpi. La strategia impostata a quattro mani con il team sales e account management di Outbrain ci ha permesso di raggiungere i risultati attesi”.

