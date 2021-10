Opportunità di lavoro dal 25 al 31 ottobre

Dal 25 al 31 ottobre è possibile conoscere le aziende che assumono, candidarsi o trovare i migliori percorsi di formazione per lavorare nella Gdo e nel retail con Digital Talent Week. La fiera del lavoro 100% digitale firmata CVing, mette a disposizione le proprie expertise a chi vuole lavorare o formarsi.

La Gdo e il retail sono un settore nevralgico per l’economia italiana. Complice la pandemia da Covid-19, dal 2020 ha accelerato un processo, ormai non più arrestabile, di rinnovamento e digitalizzazione. Questo attraverso il potenziamento dell’e-commerce da parte dei top retailer e attraverso la scelta del digitale da parte delle PMI.

Lo strumento tecnologico è capace non solo di potenziare la capacità operativa e la copertura territoriale, ma anche di migliorare il servizio dei pv e accrescere la customer experience.

Digital Talent Week diventa l’agorà virtuale di interazione e di confronto tra i professionisti ed esperti, i recruiter e i candidati ponendosi come un momento di colloquio e veicolo di opportunità.

Quali sono le posizioni di lavoro ricercate

14 le aziende che partecipano e le università presenti in fiera e più di 200 offerte di lavoro a cui candidarsi.

Le posizioni di lavoro sono accessibili attraverso la mappa digitale di CVing, che ha ideato l’innovativa piattaforma integrata di e-recruiting e organizza le Digital Talent Week. Alle aziende è l’occasione ideale per attrarre i talenti in modo nuovo e mirato, soprattutto nei settori in continua evoluzione e costante fermento.

All’interno della fiera sono presenti stand virtuali e brandizzati, totalmente personalizzabili. Grazie a un sistema di video-colloqui on demand i recruiter possono connettersi a profili altamente specializzati, con vari livelli di seniority. Operativi in ambiti come sales, supply chain, staffing e di supporto ai punti vendita.

Si replica con “Logistica & Operation”, dal 15 al 21 novembre

Digital Talent Week è un contest innovativo del mondo HR. E’ suddiviso per settori, quali IT/Digitale, Pharma & Healthcare, STEM, GDO & Retail, Fashion & Design, Logistica e Operations. Dall’inizio dell’anno ha totalizzato 9 milioni di visualizzazioni, oltre 21.000 candidature. In una sola settimana, permette di ottenere una short list di candidati in target per ogni posizione aperta dalle aziende partecipanti.

La Digital Talent Week su GDO & Retail è il settimo appuntamento fieristico del 2021 e sarà seguita da quella dedicata a “Logistica & Operation”, dal 15 al 21 novembre.

Per partecipare alla Digital Talent Week “GDO e Retail”: https://www.cving.com/digital-talent-week/

