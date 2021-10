Trova lavoro con Digital Talent Week dall’11 al 17 ottobre

Dall’11 al 17 ottobre, su www.digitaltalentweek.com si svolgerà la fiera 100% digital dedicata al recruiting di profili digitali. 12 aziende nazionali ed internazionali e 7 università/business school saranno coinvolte nel recruitment sulla piattaforma integrata di CVing.

CVing nel 2016 ha implemento una piattaforma integrata di e-recruting e introducendo lo strumento dei video colloqui on demand. Detiene una selezione di oltre 21.000 candidati e talenti e più di 60 aziende partner, che utilizzano quotidianamente la piattaforma digitale. CVing organizza Digital Talent Week, fiera del lavoro 100% digitali, per consentire ad aziende e candidati di conoscersi, avviando quindi processi mirati di recruiting e orientamento allo studio.

Da lunedì 11 fino a domenica 17 ottobre

Saranno oltre 200 le opportunità lavorative disponibili in ambito Blockchain development, Cyber security, IoT, Big data, Digital Marketing, SEO e SEM Management. Tra le posizioni aperte inoltre figurano i ruoli di Java Developer, Data Engeenier, IOS Developer, Junior Digital Analyst, Media Planner Junior, Innovation Manager.

Trova il tuo lavoro con Digital Talent Week

Le aziende interessate e che parteciperanno sono: Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Vita, Deloitte, Expert Al, Generali, Gruppo Montenegro. Ma non solo. Anche InTarget Group Srl, Leaf Space, Spindox, Tattile, Umana e CVing. Inoltre hanno aderito sette università e business school che offrono orientamento agli studi di formazione e specializzazione nel settore.

Partecipare è facile. Basta recarsi sul sito di CVing – https://www.cving.com/digital-talent-week – e accedere gratuitamente all’evento attraverso la mappa digitale interattiva live. Potrete visitare gli stand virtuali delle aziende. Inoltre si possono scoprire i contenuti di employer branding, consultare le posizioni aperte, candidarsi e sostenere video colloqui on demand.

Giulia Anny Petrossians Gharachedaghi, product manager digital talent Week di CVing

“Dopo il successo dell’edizione di maggio, siamo felici di riproporre la Digital Talent Week “Lavori digitali”, rinnovandola grazie a un ulteriore livello di personalizzazione per le aziende. La fiera digitale si conferma un momento strategico per fare Talent Attraction e comunicare contenuti di employer branding, dimostrandosi molto più rilevante di un appuntamento di recruiting”.

Per partecipare alla Digital Talent Week: https://www.cving.com/digital-talent-week/

Chi è CVing

Con sede a Milano è una realtà italiana digitale focalizzata nell’e-recruiting. Attraverso una piattaforma digitale integrata fruibile da smartphone, tablet o pc, supporta le aziende nella selezione dei talenti. Utilizza lo strumento dei video-colloqui on demand, cioè video interviste, che i candidati possono registrare dove e quando vogliono. E che i recruiter possono visionare, valutare e condividere su un’unica piattaforma. Nata nel 2017, dall’intuizione di un gruppo di giovani talenti, nel giro di pochi anni si è imposta per il suo business model innovativo. Da rivoluzionaria start up nel settore, oggi può definirsi una solida azienda che guarda al futuro con spirito di innovazione e capacità di visione

