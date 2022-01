Nuovi soci per Nunziante Magrone

Lo studio legale Nunziante Magrone, con sedi in Italia a Roma, Milano e Bologna, apre il 2022 con la nomina a socio fondatore di Pietro Ilardi e Vieri Paoletti. Entrambi i professionisti avevano raggiunto lo studio nel 2019 e con queste due nomine salgono a 12 i soci fondatori dello Studio.

Pietro Ilardi, 46 anni, ha maturato una lunga esperienza in diritto commerciale, civile e della proprietà intellettuale. In passato ha operato anche nel settore del diritto sportivo seguendo la struttura legale di specifici progetti.

Vieri Paoletti, 45 anni è esperto di diritto civile, societario e commerciale e negli anni ha sviluppato specifiche competenze nel diritto immobiliare e in ambito nautico. Ha seguito società del settore biotech e farmaceutico e ha consolidato un importante track record nell’assistere start-up e società innovative nel loro percorso di crescita.

Gianmatteo Nunziante socio fondatore dello Studio Nunziante Magrone

“Abbiamo inaugurato il 2022 con la nomina a soci fondatori di Pietro Ilardi e Vieri Paoletti ai quali ci accomuna l’entusiasmo e la passione per la professione. Guardiamo al prossimo triennio come ad un periodo di grandi sfide. Grazie al contributo di Pietro e Vieri queste sfide si tradurranno certamente in occasioni di ulteriore crescita e consolidamento per il nostro Studio”,

Lo Studio Nunziante Magrone ha proprie sedi a Roma, Milano e Bologna, Nunziante Magrone e si avvale di professionisti con spiccata vocazione internazionale.

Lo Studio annovera tra i propri clienti alcuni dei più autorevoli protagonisti nei settori bancario e finanziario, real estate e infrastrutture, meccanica, logistica e trasporti. Ma anche agroalimentare, entertainment, moda, chimico, poste e telecomunicazioni, information technology e biomedicale.

