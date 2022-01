Lexsential rafforza l’area banking e finance

Con l’arrivo del nuovo socio Ezio La Rosa Lexsential punta essenzialmente a rafforzare l’area banking & finance dello studio e, in particolare, la sede di Londra. Sarà proprio negli uffici della capitale inglese che La Rosa porterà il suo contributo affiancando il socio fondatore Mino Pennetta.

Chi è Ezio La Rosa

Professionista di consolidata esperienza, La Rosa è esperto in materia di strutturazione finanziaria, operazioni straordinarie e strumenti finanziari. Il suo focus particolare si basa sulle operazioni cross-border. La Rosa inoltre, ha una significativa competenza nell’internazionalizzazione delle imprese e nelle operazioni corporate tra l’Italia e UK.

Ezio La Rosa, proviene dallo studio Belluzzo International Partners dove era corporate partner. Ha iniziato la sua carriera come avvocato esperto di banking and finance per KPMG Milano. Poi è passato all’investment banking nel settore del corporate structure finance nelle sedi di Londra di Citigroup e poi di Société Générale.

Chi è lo studio legale Lexsential

Lexsential è uno studio legale internazionale nato per portare un nuovo approccio nell’avvocatura d’affari, attento alle nuove frontiere del business e della ricerca. Ha tre sedi a Milano, Londra e Madrid. Avvocati e professionisti provengono da primari studi nazionali e internazionali, di cui hanno contribuito a realizzare il successo. Si sono uniti con la volontà di creare una nuova realtà dinamica e moderna, capace di fornire servizi integrati e multidisciplinari di consulenza legale e fiscale. Uno di respiro globale ma legato ai territori dove è presente direttamente o attraverso il network, consente di assistere clienti nazionali e stranieri nelle maggiori aree del diritto.

Lo studio è in grado di fornire assistenza in italiano, inglese e spagnolo (ma anche in arabo, cinese, francese, giapponese, tedesco e russo). E’ in grado anche di supportare l’intero processo decisionale, focalizzando l’attenzione sulla ricerca di un accordo o di una soluzione che preservi gli interessi delle parti. E che crei valore aggiunto per l’intera operazione, evitando – ove possibile – il contenzioso giudiziario.

Share