Nuove soluzioni di F2D e YOLO per le PMI

F2D fornisce servizi e consulenza per la gestione del personale e della contabilità in modalità digitale a PMI, Start-up e

liberi professionisti. YOLO è un operatore nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali. La partnership punta a garantire ai clienti F2D un’assistenza tecnica tempestiva sui dispositivi elettronici aziendali.

Secondo report “Imprese e ICT – Anno 2022” le PMI italiane si connettono di più. E il loro utilizzo di Internet è ormai equiparabile a quello delle grandi imprese, complice anche la diffusione della banda larga. Tuttavia, solo il 13,4% (vs 21% della media UE) delle Pmi possiede al suo interno competenze ICT specifiche. Da qui l’idea della

collaborazione tra F2D e YOLO per soddisfare le richieste di assistenza tecnica da parte delle aziende clienti oggi sempre più sentite.

Le Pmi decidono di affidare a F2D la gestione amministrativa dell’impresa

Grazie a YOLO le Pmi che decidono di affidare a F2D la gestione amministrativa dell’impresa potranno contare su un team di specialisti qualificati. Team che prenderà in carico immediatamente la richiesta di assistenza, garantendo una risoluzione dei guasti bloccanti entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione.

Un servizio che include fino a 4 interventi all’anno da remoto o in loco

L’accordo arricchisce ulteriormente il profilo distintivo di F2D sul mercato. F2D è stata fondata nel 2020 da F2A, società – indirettamente controllata da fondi gestiti da Ardian. La società vanta oltre 60 anni di esperienza e leadership nell’outsourcing in ambito HR e Amministrazione & Finanza. F2D permette alle aziende clienti di accedere, in modo agile, rapido, integrato a servizi per il Personale e l’Amministrazione. Come per esempio il supporto nell’avvio dell’attività, l’elaborazione delle buste paga e la contabilità per citarne alcuni.

Guido Jarach, CEO di F2D

“Questa collaborazione rinnova il valore aggiunto che F2D rappresenta per i propri clienti. Un partner capace di fornire soluzioni a portata di mano con l’obiettivo di supportare e facilitare la trasformazione digitale delle aziende”.

Gianluca De Cobelli, Co-Founder e AD di YOLO Group

“Per essere agili sul mercato, alle PMI servono strumenti in grado di automatizzare e digitalizzare i processi aziendali. Con YOLO, le imprese di F2D possono fare affidamento su soluzioni di assistenza in modalità embedded che permettono di rimanere concentrati sul corebusiness”.

F2D è stata premiata al Netcomm Award 2021 come miglior iniziativa nella categoria “Business Innovation” per aver

realizzato un e-commerce di successo in un settore complesso e difficilmente adattabile come quello dei servizi per le

aziende. YOLO Group, quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan. E’ uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali che permette di sottoscrivere su base on demand e pay-per-use i prodotti dei principali gruppi assicurativi nazionali e internazionali.

Nel 2022, è stata inclusa nella classifica The DIA Community Top 250, la selezione globale delle migliori startup insurtech e ha vinto il premio “Best IPO 2022” promosso da Assonext. Nel 2021, YOLO è stata premiata come Miglior Insurtech all’Italy Insurance Forum, l’iniziativa promossa da Insurance Club ed è stata inserita nella lista dei 100 leader dell’insurtech da Forbes Italia. Nell’azionariato della società sono presenti i due co-fondatori (Gianluca De Cobelli e Simone Ranucci Brandimarte), Generali Italia, Intesa Sanpaolo Vita, Neva SGR, Primo Ventures SGR, Be The Change, CRIF, Mansutti, Net Insurance, Miro Venture e Banca di Piacenza.







A sinistra Guido Jarach e a destra Gianluca De Cobelli