Alberto Poli trasformerà Bernoni Grant Thorton

Alberto Poli è stato nominato Chief Transformation Officer (CTO) di Bernoni Grant Thornton, member firm italiana del network di consulenza internazionale Grant Thornton Int. L’azienda è specializzata nei servizi di consulenza tributaria, societaria, advisory, IT e di outsourcing.

Si occuperà di accompagnare l’azienda nel percorso di trasformazione

Classe ’65, Poli è nato a Monza, ha una laurea in Ingegneria Aerospaziale conseguita al Politecnico di Milano e un master in Management alla SDA Bocconi. Ha alle spalle una carriera ultraventennale maturata in primarie realtà nell’ambito della consulenza aziendale.

Prima del suo ingresso in Bernoni Grant Thornton, Poli era Responsabile Strategic Business Development di F2A, tra i player principali sul mercato italiano dell’outsourcing dei servizi amministrativi. Dal 2016 al 2021, ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato e Responsabile Strategy & Corporate Development.

La member firm italiana del network internazionale di consulenza

È stato ideatore e Ad di F2D, la start-up digitale del gruppo F2A, costituita con l’obiettivo di creare una piattaforma digitale rivolta a professionisti e microimprese per la commercializzazione. In precedenza, dal 2007 al 2013 è stato Responsabile e Direttore del Gruppo FIS-Antex. Dal 2002 al 2006, è stato Responsabile Organizzazione & Controllo di FIS Fiduciaria Generale SpA. La società di outsourcing contabile e dell’amministrazione del personale all’interno del network EY (da cui si stacca nel 2002).

passaggio verso una realtà strutturata ed organizzata

“Sono entusiasta di affrontare la sfida che Alessandro e Bernoni Grant Thornton mi hanno proposto e pronto a mettere al servizio della member firm tutta la mia esperienza e le mie idee. Ha commentato Alberto Poli, neo Chief Transformation Officer di Bernoni Grant Thornton. L’obiettivo è quello di accompagnare una realtà professionale di assoluta eccellenza nel passaggio verso una realtà strutturata ed organizzata. In grado di costruire il proprio futuro facendo leva su due elementi chiave. Ovvero l’innovazione e le persone. Il mio auspicio è che BGT possa arrivare ad essere riconosciuta sul mercato come un’azienda che fa dell’innovazione, anche tecnologica, il suo elemento distintivo”.

Grant Thornton è la member firm italiana di Grant Thornton International

E’ la member firm italiana di Grant Thornton International Ltd, network globale che opera da oltre 100 anni, con più di 68.000 professionisti e in oltre 140 Paesi. Fornisce servizi di consulenza in area Audit, Advisory e Tax. Con oltre 500 persone che operano in 17 sedi situate nelle principali città. In Italia garantisce ai clienti una presenza costante su tutto il territorio, per un migliore e più efficace servizio. Tra i clienti rientran oPMI, società multinazionali, nonché società quotate e imprese familiari, operanti nei principali settori del panorama economico attuale.